هذه الساعات أفضل أوقات المذاكرة في رمضان.. نصيحة من التعليم للطلاب

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حثّت وزارة التعليم الطلبة والطالبات، على المذاكرة في شهر رمضان، محددة أفضل مواعيد للمذاكرة.

المذاكرة بعد الإفطار وصلاة الفجر:

وأوضحت الوزارة في نصيحتها التي وجهتها للطلاب أن أفضل أوقات المذاكرة في رمضان يكون بعد الإفطار وأداء الصلاة.

وحول أفضل ساعة لأداء المذاكرة بذهن حاصر، قالت التعليم : إن الأفضل أن يكون بعد الإفطار بساعتين وبعد صلاة الفجر.

وضع خطة للمذاكرة:

ويحتار العديد من الطلاب في رمضان في تحديد موع جقيق للمذاكرة، حيث وجه أيضا خبراء عدة نصائح حول طبيعة المذاكرة في رمضان، منها:

-وضع خطة دقيقة للمذاكرة.

– اختيار أنسب الأوقات.

-العبرة هنا ليس بالكم، وإنما بالقدرة على الإنجاز، والتي تكون فيها أعلى مستويات تركيزك وانتباهك.

– قد يكون هذا الوقت في المدة بين وقت السحور والظهر، هذه الفترة يطلق عليها الكثيرون اسم (الفترة الذهبية)، خاصة إذا كنت ممن ينامون بعد صلاة العشاء ويستيقظون وقت السحور.

– ربما يكون في الساعات الممتدة بين صلاة التراويح والفجر أو بعد الفجر بعدة ساعات … وهكذا.

– بالنسبة لمعظم الطلاب فإن 3 إلى 4 ساعات على مدار اليوم هى فترة كافية تماما، وإذا كنت غير معتاد على المذاكرة بانتظام فيمكنك البدء بساعة واحدة أو اثنتين.

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