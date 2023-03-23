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هذه الساعات أفضل أوقات المذاكرة في رمضان.. نصيحة من التعليم للطلاب
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هذه الساعات أفضل أوقات المذاكرة في رمضان.. نصيحة من التعليم للطلاب

هذه الساعات أفضل أوقات المذاكرة في رمضان.. نصيحة من التعليم للطلاب

هذه الساعات أفضل أوقات المذاكرة في رمضان.. نصيحة من التعليم للطلاب
١٠:١٧:٤٠ م، الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

حثّت وزارة التعليم الطلبة والطالبات، على المذاكرة في شهر رمضان، محددة أفضل مواعيد للمذاكرة.

المذاكرة بعد الإفطار وصلاة الفجر:

وأوضحت الوزارة في نصيحتها التي وجهتها للطلاب أن أفضل أوقات المذاكرة في رمضان يكون بعد الإفطار وأداء الصلاة.

وحول أفضل ساعة لأداء المذاكرة بذهن حاصر، قالت التعليم : إن الأفضل أن يكون بعد الإفطار بساعتين وبعد صلاة الفجر.

وضع خطة للمذاكرة:

ويحتار العديد من الطلاب في رمضان في تحديد موع جقيق للمذاكرة، حيث وجه أيضا خبراء عدة نصائح حول طبيعة المذاكرة في رمضان، منها:

-وضع خطة دقيقة للمذاكرة.

– اختيار أنسب الأوقات.

-العبرة هنا ليس بالكم، وإنما بالقدرة على الإنجاز، والتي تكون فيها أعلى مستويات تركيزك وانتباهك.

– قد يكون هذا الوقت في المدة بين وقت السحور والظهر، هذه الفترة يطلق عليها الكثيرون اسم (الفترة الذهبية)، خاصة إذا كنت ممن ينامون بعد صلاة العشاء ويستيقظون وقت السحور.

– ربما يكون في الساعات الممتدة بين صلاة التراويح والفجر أو بعد الفجر بعدة ساعات … وهكذا.

– بالنسبة لمعظم الطلاب فإن 3 إلى 4 ساعات على مدار اليوم هى فترة كافية تماما، وإذا كنت غير معتاد على المذاكرة بانتظام فيمكنك البدء بساعة واحدة أو اثنتين.

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