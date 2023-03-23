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“شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن”.. قراءة مؤثرة للأردني أدهم نابلسي
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“شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن”.. قراءة مؤثرة للأردني أدهم نابلسي

“شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن”.. قراءة مؤثرة للأردني أدهم نابلسي

“شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن”.. قراءة مؤثرة للأردني أدهم نابلسي
٠٩:٤٩:١١ م، الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

ظهر الشاب الأردني أدهم نابلسي بعد اعتزاله الغناء في مقطع فيديو جديد يقرأ آيات من القرآن الكريم، بصوت حسن.

وبحسب الفيديو الذي تم تداوله يظهر نابلسي وهو يقرأ الآيات من سورة البقرة :” شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدي للناس وبينات من الهدى والفرقان..”.

وحظي الفيديو بإعجاب من رواد تويتر، حيث وجهوا له الدعوات بالثبات والأجر مع تلاوة القرآن.

راحتي في الصلاة:

وفي وقت سابق خرج أدهم نابلسي على الجمهور للرد على العديد من الأسئلة التي أثيرت بعد اعتزاله.

وظهر “نابلسي” حينها في فيديو عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب”، مشددًا على استحالة عودته للغناء مرة أخرى، وذلك في رده على الأنباء التي نشرتها وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حول عودته للغناء.
وقال أدهم نابلسي، إنّه كان يُعاني مشاكل نفسية كثيرة، لكنه كان سعيداً أمام الجمهور والمعجبين في حفلاته، موضحاً أنه في نهاية كل يوم، كان يعود إلى غرفته ليبقى وحيداً، إذ كان متعباً جداً.

وتابع حينها : “الحمد لله، أنا اليوم في ذروة سعادتي وأنا مرتاحٌ مع نفسي ومع عائلتي، وبصراحة، وجدت العزاء في الصلاة”.

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الكلمات الدلالية:
ادهم نابلسي الأردن القران الكريم مطرب معتزل

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