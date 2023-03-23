استشاري يحذر من مشروب شهير متداول يدمر الصحة

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حذر د. عبدالله الذيابي استشاري جهاز هضمي وكبد ومناظير من مشروب شهير متداول في الأسواق يحتوي على كمية هائلة من السعرات الحرارية.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “شراب التوت الشهير (دون ذكر الاسم) يحتوي كوب واحد منه على 165 سعرة حرارية، أكثر من السعرات في البيبسي!، وقيمته الغذائية معدومة”.

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5 نصائح للمصابين بضغط الدم في رمضان

نصائح لمصابي الضغط في رمضان

وفي وقت سابق، وجه الدكتور عبدالله الذيابي استشاري جهاز هضمي وكبد ومناظير، 5 نصائح للمصابين بضغط الدم خلال رمضان.

وقال “الذيابي” عبر حسابه على “تويتر”، إن الخطوات الخمسة التالية يجب اتباعها وهي كالتالي:

1- قلل من الملح في الطعام.

2- ابتعد عن الأطعمة المالحة.

3- مارس الرياضة بانتظام.

4- قلل من الأطعمة الدهنية.

5- تغلب على التوتر والضغوط النفسية.

في سياق متصل، يؤكد الأطباء، أن الأشخاص الذين يعانون من ضغط دم مرتفع بحاجة إلى توخي الحذر بشأن إبقائه منخفضا.

ووفقا للأطباء، فتشير الإحصاءات إلى أن واحدًا من كل ثلاثة أشخاص في معظم البلدان يعاني من ارتفاع ضغط الدم و 20 %على الأقل ليسوا على دراية به لأن المرض في الغالب بلا أعراض.

ويوصي الأطباء وفقا لموقع ” healthsite” باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن إلى جانب النظام الغذائي المنتظم لخفض مستويات ضغط الدم المرتفع.

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