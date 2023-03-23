بديل جيد للخبز لخفض الوزن واعتدال مستوى السكر

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حذر الاستشاري وأستاذ وعالم أبحاث المسرطنات أ.د.فهد الخضيري، من بعض العادات التي تساهم في زيادة الوزن وارتفاع معدل السكر في الدم.

خبز دقيق القمح

ولفت الخضيري إلى أن شهر رمضان يعد فرصة جيدة لتعديل السلكيات الغذائية، والاهتمام بالصحة، وقال عبر تويتر: “خبز دقيق القمح (الحالي) هو أحد أسباب مقاومة الأنسولين، ومرض السكر ، والسمنة.

وأوضح طريقة عمل بديل صحي للخبز من طحين حبوب دخن، أو ذرة، أو شعير، أو شوفان، اخلطها معاً بالبيض وزيت الزيتون لتتماسك، وملح قليل حسب الحاجة، واخبزها في الفرن، أو صاج، أو مواضيع بالقلاية، وستجد نزول الوزن سريعاً، وينزل التراكمي.

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القهوة على الإفطار

وفي تغريدة أخرى، أورد الخضيري: “لا أنصح بالقهوة لكسر الإفطار (الماء والتمرأولاً) ولا بعد 10 ليلاً، لانها:

١- تسبب الجفاف للجسم (الكافيين قد يمتص جزء واضح من سوائل الجسم ويطردها عبر البول)

٢- القهوة منبه يسبب اضطراب وعدم انتظام في النوم لمن اعتاد النوم بعد صلاة الفجر.

لذا فإن افضل وقت للقهوة هو من بعد الإفطار إلى١٠ مساء”.