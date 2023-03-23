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“الخلاص والسكري الأحمر والأصفر” على رأسها.. 40 صنفًا من التمور تزيِّنُ موائد إفطارِ الصائمين بتبوك
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“الخلاص والسكري الأحمر والأصفر” على رأسها.. 40 صنفًا من التمور تزيِّنُ موائد إفطارِ الصائمين بتبوك

“الخلاص والسكري الأحمر والأصفر” على رأسها.. 40 صنفًا من التمور تزيِّنُ موائد إفطارِ الصائمين بتبوك

“الخلاص والسكري الأحمر والأصفر” على رأسها.. 40 صنفًا من التمور تزيِّنُ موائد إفطارِ الصائمين بتبوك
٠٩:٤٦:٠٥ م، الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

يجود مايزيد عن 800 ألف نخلة من خيرات منطقة تبوك بأكثر 40 نوعًا من التمور, لتزيِّن موائد إفطار الصائمين الذين يحرصون على الاستفتاح بأكل ” التمر ” كقيمة غذائية لا غنى عنها في شهر رمضان المبارك.

أبرز أنواع التمور

وتنتج منطقة تبوك عددًا من أصناف التمور التي يأتي الخلاص والسكري الأحمر والأصفر على رأسها ، ومن ثم البرني والمجدول والحلوة والمنيفي وروثانا الشرق والصقعي ودقلة نور والشبيبي والحلوة البيضاء والسباكة والمحترقة.

أهمية غذائية وصحية لجسم الإنسان

ويمتلك التمر أهمية غذائية وصحية لجسم الإنسان؛لاحتوائه الكثير من العناصر المعدنية المهمة لصحة الإنسان؛ مثل الفسفور والكالسيوم والحديد, إضافة إلى فوائده الصحية المتعددة، فهو مقوٍّ للكبد، ومن أكثر العناصر أهمية للدم ولسائر أعضاء الجسم.

طريقة حفظ التمور

أعدت الهيئة العامة للغذاء والدواء “إنفوجرافا” للتوضيح بالطريقة الصحيحة لحفظ التمور .

3 طرق لحفظ التمور

وهناك عدة طرق يمكن من خلالها حفظ التمور وهي كالتالي:

1- التبريد

أهمية استخدام العبوات المناسبة التي تسهم في تقليل تعرض التمر للرطوبة تصل مدة الحفظ إلى ثلاثة أشهر

2- التجميد :

أفضل طرق حفظ التمر، إذ يعمل على قتل أو خفض الأحياء الدقيقة، وكذلك خفض العمليات الحيوية والأكسدة

3- التجفيف

الهدف خفض الرطوبة التي تسهم في نمو الأحياء الدقيقة وقد تصل فترة الحفظ إلى سنة

ونصحت بضرورة غسا التمر جيداً بماء حار قبل تناوله، لأن ذلك قد يقلل بقايا المبيدات والمواد الكيميائية.

كما أضافت: “تجنب استعمال المياه المستخدمة في غسل التمر أكثر من مرة”.

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