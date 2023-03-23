الإطاحة بـ3 مقيمين ارتكبوا حوادث نصب واحتيال مالي

تواصل – واس:

قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، على 3 مقيمين من الجنسية المصرية؛ لارتكابهم حوادث جنائية في عدد من مناطق المملكة.

عدة جرائم

وحسب بيان الأمن العام، تمثلت الجرائم في النصب والاحتيال المالي بوضع روابط في مواقع التواصل الاجتماعي لمؤسسات وهمية تقدم خدمات التأمين والحصول على أموال وتحويلها إلى الخارج بالتعاون مع مواطن يقيم خارج المملكة.

المضبوطات

وقد ضبطت بحوزتهم مبالغ مالية وشرائح اتصال وأجهزة حاسوب، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة، واستكمال الإجراءات النظامية للمتهم خارج المملكة.

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انتحال صفة غير صحيحة

وفي منتصف مارس الجاري، تمكنت شرطة محافظة جدة، من الإطاحة بمواطن، لارتكابه عدة حوادث جنائية، وأعلن الحساب الرسمي للأمن العام عبر “تويتر”، تفاصيل الضبط.

وذكر “الأمن العام” أنه جرى القبض على مواطن بمحافظة جدة، لارتكابه حوادث جنائية، تمثلت في استخدام مركبات بلوحات مسروقة، وانتحال صفة غير صحيحة، وسلب مبالغ مالية.

وأضاف بيان “الأمن العام”، أنه بعد تمكن شرطة جدة من القبض على المتهم، جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.