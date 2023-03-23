الجمعة أول أيام شهر رمضان في 3 دول.. تعرف عليها

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت 3 دول أن شهر رمضان يبدأ لديها غدًا الجمعة، وذلك بعد تعذر هلال شهر رمضان أمس الأربعاء 29 شعبان.

الهند

وأعلنت الهند عدم رؤية الهلال أمس، وعليه يكون الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك في الهند، بحسب المركز الدولي للفلك.

بنجلاديش

فيما أشار المركز الدولي للفلك إلى أن بنجلاديش أعلنت عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان أمس الأربعاء 29 شعبان فيها، وعليه يكون الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

باكستان

وأعلنت باكستان أيضًا الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك بعد تعذر رؤية الهلال.

وكان مركز الفلك الدولي، أعلن في وقت سابق، أن أكثر من 14 دولة تتحرى هلال رمضان الأربعاء، لأنه يوم 29 شعبان فيها.

دول أعلنت الأربعاء

وأمس الأربعاء، أعلن الأردن وسلطنة عمان وإيران، أن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك بعد استطلاع رؤية الهلال مساء الأربعاء.

وكانت المملكة أول دولة تعلن تعذر رؤية هلال شهر رمضان أول أمس، وعليه فقد أعلنت المحكمة العليا أن الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك، ثم تبعها إعلان العديد من الدول أن الخميس أول أيام رمضان.

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