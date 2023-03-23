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توضيح مهم من لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة

توضيح مهم من لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة

توضيح مهم من لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة
٠٦:٢٤:٣٥ م، الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة استمرارها في إصدار التصاريح الخاصة بالمنازل المعدة لإسكان الحجاج حتى نهاية دوام يوم 22 من شهر رمضان المبارك 1444هـ.

ودعت المواطنين والراغبين في تأجير منازلهم ، إلى سرعة مراجعة المكاتب الهندسية المعتمدة لإنهاء إجراءات إصدار التصاريح الخاصة بمبانيهم .

تأجير المباني

وأهابت اللجنة بجميع أصحاب المباني الذين يرغبون في تأجيرها بتطبيق جميع الاشتراطات واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها، وفقاً للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة ، وسرعة التقدم إلى المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من أمانة العاصمة المقدسة والدفاع المدني .

ويأتي ذلك في إطار حرص أمانة العاصمة المقدسة على تحقيق أفضل الخدمات لضيوف الرحمن ، والتأكد من توفر المسكن الملائم لضمان إقامتهم في الأراضي المقدسة في أجواء آمنة وصحية .

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الكلمات الدلالية:
إسكان الحجاج الحجاج العاصمة المقدسة لجنة إسكان الحجاج

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