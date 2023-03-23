3 طرق لحفظ التمور دون فقدان مذاقها وفوائدها

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أعدت الهيئة العامة للغذاء والدواء “إنفوجرافا” للتوضيح بالطريقة الصحيحة لحفظ التمور .

3 طرق لحفظ التمور

وهناك عدة طرق يمكن من خلالها حفظ التمور وهي كالتالي:

1- التبريد

أهمية استخدام العبوات المناسبة التي تسهم في تقليل تعرض التمر للرطوبة تصل مدة الحفظ إلى ثلاثة أشهر

2- التجميد :

أفضل طرق حفظ التمر، إذ يعمل على قتل أو خفض الأحياء الدقيقة، وكذلك خفض العمليات الحيوية والأكسدة

3- التجفيف

الهدف خفض الرطوبة التي تسهم في نمو الأحياء الدقيقة وقد تصل فترة الحفظ إلى سنة

ونصحت بضرورة غسا التمر جيداً بماء حار قبل تناوله، لأن ذلك قد يقلل بقايا المبيدات والمواد الكيميائية.

كما أضافت: “تجنب استعمال المياه المستخدمة في غسل التمر أكثر من مرة”.

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