عاجل.. “سدايا” تطلق خدمة جديدة تخبرك بالطقس لـ 5 أيام مقبلة

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” خدمة “بوابة الطقس” التي تمكن المستفيدين من التعرف على حالة الطقس اليومية وتوقعات الأيام الخمسة القادمة وتنبيهات النظام الآلي للإنذار المبكر عبر “توكلنا خدمات”.

وتتيح البوابة التي أطلقت تزامنًا مع اليوم العالمي للأرصاد – الذي يوافق 23 مارس من كل عام -، إمكانية استعراض حالة الطقس للمدينة الحالية للمستفيد والمدن الأخرى المفضلة لديه.

الإنذار المبكر

كما تتيح تنبيهات النظام الآلي للإنذار المبكر وإمكانية مشاركة وإرسال بيانات حالة الطقس عبر التطبيق إلى الآخرين.

وانضمت هذه الخدمة إلى خدمات المركز المماثلة التي يوفرها يوميًا عبر منصاته الإعلامية المختلفة التي تجاوزت 10 منصات شملت: الرقم المجاني، الواتس آب، وسناب شات، وتويتر، وإنستغرام، وفيس بوك، ولينكد إن، وتيك توك، وتطبيقات المركز للهواتف الذكية، والنظام الآلي للإنذار المبكر.

يشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد وقع في وقت سابق مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)؛ لتطوير منظومة الخدمات الإلكترونية التي يقدمها المركز للمستفيدين من الخدمات، وبحث أوجه التعاون في مجالات الابتكار وتطوير التقنيات الحديثة، وتوظيف البيانات وخدمات التكامل في الذكاء الاصطناعي.

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