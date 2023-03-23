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تفاصيل اتفاقية “أرامكو” وسامسونج”.. هذه أهدافها

تفاصيل اتفاقية “أرامكو” وسامسونج”.. هذه أهدافها

تفاصيل اتفاقية “أرامكو” وسامسونج”.. هذه أهدافها
٠٦:٠٧:٠٠ م، الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

وقّعت أرامكو السعودية مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة، لتحديد الخطط الأولية لتعاون إستراتيجي يستهدف توطين المنظومة الصناعية لتقنية الجيل الخامس في المملكة، بداية من الشبكات الخاصة.

ويهدف التعاون المقترح إلى الإسهام في التحول الرقمي للقطاعات الصناعية المختلفة في المملكة، مثل الطاقة والبتروكيميائيات والتصنيع.

الاستفادة من التقنيات

وين ذلك من خلال الاستفادة من تقنيتي الجيل الرابع والجيل الخامس المتقدمة والتي بإمكانها توفير اتصالات آمنة وسريعة وموثوقة لتلبية متطلبات الأعمال المهمة في مختلف الأنشطة الصناعية.

وتعتزم الشركتان المساعدة في الوصول إلى استخدام تقنية الجيل الخامس الصناعية المتقدمة في الاتصالات عالية الأهمية.

ويأتي ذلك عقب الإطلاق الأخير لشركة أرامكو الرقمية التي تهدف إلى تسريع التحول الرقمي في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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الكلمات الدلالية:
أرامكو سامسونج شركة أرامكو شركة أرامكو للبترول

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