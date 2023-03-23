تفاصيل مثيرة.. اعتقال “سفاح المساجد” في بريطانيا

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اعتقلت الشرطة البريطانية، مشتبهًا في محاولته القتل بعد إضرام النار في شيخ مسن أثناء مغادرته مسجدًا في برمنجهام، في حادث مرتبط بهجوم مماثل في غرب لندن قبل ثلاثة أسابيع.

ويستجوب المحققون وشرطة مكافحة الإرهاب المتهم – الذي يعتقد أنه من أصل شمال أفريقي – في تهمتين تتعلقان بمحاولة القتل.

وقالت شرطة ويست ميدلاندز إن محمد أبكر (28 عامًا) سيمثل أمام المحكمة في الصباح، بدون أن تذكر مزيدًا من التفاصيل عن دوافعه.

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تفاصيل الواقعة

وفي التفاصيل، فقد تعرض محمد رياز (70 عاما)، تعرض للرش بمادة مجهولة وأضرم النيران بعد لحظات من مغادرته مسجدًا في برمنجهام، يذهب إليه بانتظام، يوم الاثنين.

وسكب المهاجم على الرجل فور خروجه من مسجد “دودلي رود” سائلاً سريع الاشتعال، لم يحدد نوعه بعد، وأضرم النار فيه. ونقل الضحية إلى المستشفى حيث تبين أنه أصيب بجروح خطرة في الوجه.

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هجوم بمسجد آخر

وربطت الشرطة بين هذا الاعتداء وآخر وقع في حي إيلينج بالعاصمة لندن في 27 فبراير، وتم خلاله إضرام النيران بمسن يبلغ 82 عامًا خارج أحد المساجد. ونقل الضحية إلى المستشفى للعلاج من حروق خطرة من دون أن تهدد حياته.

وقال رئيس مسجد “دودلي رود” محمد رشيد لصحيفة “التلجراف”، إن المتهم بدأ في الحضور إلى المسجد قبل ثلاثة أسابيع ويتحدث باللغتين الإنجليزية والعربية.

وفيما يتعلق بالهجوم الأول، يقول أصدقاء الضحية إنه قلق بشأن العودة للصلاة في المسجد بعد الهجوم.

وأضاف صديق حاشي البالغ من العمر 50 عامًا: “جاءت الشرطة بعد فترة وجيزة وتجولت لمدة أسبوعين، لكننا نتوخى الحذر الشديد أثناء الصلاة. لايشعر الصغار والمراهقون بالثقة في الخروج في المساء والعودة إلى المنزل مباشرة بعد الصلاة. يشعر المجتمع بعدم الأمان. لا بأس خلال النهار، لكن في المساء يكون الناس حذرين”.

وتابع: “حان وقت حلول شهر رمضان وسننهي في وقت متأخر، لذلك يشعر الجميع بالقلق بعض الشيء. سيأتي الآلاف من الناس إلى المسجد في شهر رمضان”.