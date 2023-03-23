عاجل.. بشرى سارة من الصندوق العقاري للمستفيدين

تواصل – واس:

أطلق صندوق التنمية العقارية اليوم الخميس، خدمة إلكترونية تُتيح لمستفيدي مُنتج “البناء الذاتي” تحديث مراحل البناء.

ضمان استمرارية الدعم السكني

وأوضح أن الخدمة تأتي بهدف ضمان استمرارية الدعم السكني، لتسهيل رحلة تملك مستفيدي المنتج لمنازلهم.

وذلك ضمن تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ورفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030.

كما تهدف الخدمة إلى حوكمة المنتجات التمويلية، بما يضمن مباشرة المستفيد مراحل بناء مسكنه، من خلال:

1 – متابعة مراحل إكماله وفق المعايير الهندسية والفنية المعتمدة.

2 – وتقديم الدعم السكني لتسهيل رحلة التملك خلال المدة الزمنية التي نصت عليها العقود التمويلية ولائحة الدعم السكني.

إمكانية تحديث مراحل بناء السكن

وأضاف أن الخدمة الإلكترونية تُتيح لمستفيدي منتج البناء الذاتي ممن أكملوا 3 سنوات من تاريخ توقيع العقد التمويلي.

إضافة إلى المستفيدين قيد الإنشاء الذين لم يُكملوا مراحل البناء خلال المدة المحددة من تاريخ توقيع عقودهم، إمكانية تحديث مراحل بناء السكن.

تحديث مراحل البناء إلكترونيًا بصفة دورية

وأكد أن خدمة تحديث مراحل البناء تأتي ضمن الخيارات المتنوعة التي تُسهل على المستفيدين من مُنتج “البناء الذاتي” تحديث مراحل البناء إلكترونيًا.

خطوات تحديث البيانات

كما يستطيع المستفيد تحديث بياناته من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للصندوق على هذا الرابط وإكمال البيانات المطلوبة.

زيارة مُقيم من الصندوق للموقع، الذي يرفع بدوره تقريرًا بحالة البناء، حيث يتم تحديث حالة البناء تلقائيًا بعد المعاينة، ويصل للمستفيد إشعار باستمرارية الدعم.

43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية

يُذكر أن “الصندوق العقاري” يقدم خدمات برامج الدعم السكني، من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية.

وذلك مع خدمة المستشار العقاري؛ إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة، وعلى مدار 24 ساعة.

فيما يقوم مركز الاتصال الموحد “199088” وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالصندوق بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.

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