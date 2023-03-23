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“الأزمات والكوارث” يُحذر من أمطار رعدية وعواصف ترابية في مكة
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“الأزمات والكوارث” يُحذر من أمطار رعدية وعواصف ترابية في مكة

“الأزمات والكوارث” يُحذر من أمطار رعدية وعواصف ترابية في مكة

“الأزمات والكوارث” يُحذر من أمطار رعدية وعواصف ترابية في مكة
٠٥:٣١:٣٤ م، الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز إدارة  الأزمات والكوارث في “إمارة مكة”، أنه يهيب بأخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.

أمطار وعواصف من السبت حتى الاثنين

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الإنذار يأتي نظرًا لتعرض محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية ابتداءً من يوم “السبت” وحتى يوم “الاثنين” المقبل.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول الأمطار الرعدية والعواصف الترابية التي تؤثر على معظم مناطق المملكة.

التحذير من أمطار تبدأ غدًا وحتى الاثنين

وأشارت المديرية العامة إلى أنه التحذير يكون ابتداءً من يوم غد الجمعة وحتى الاثنين المقبل.

أمطار غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول

وأكدت أنه بناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد ستتأثر مناطق مختلفة بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول ورياح هابطة نشطة السرعة.

الحالة المطرية المتوقعة على هذه المناطق

وبين أن الحالة تشمل العاصمة المقدسة ومناطق عسير والباحة وجازان ونجران والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والقصيم والشرقية.

ضـرورة الابتعاد عن هذه الأماكن

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضـرورة الابتعاد عــن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية والسدود، والالتزام بالتعليمات المعلنة.

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;الدفاع المدني” يُحذّر من أمطار رعدية وعواصف ترابية على معظم مناطق المملكة

الكلمات الدلالية:
أمطار إمارة مكة الأرصاد الدفاع المدني حالة الطقس عواصف مركز إدارة الأزمات والكوارث

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