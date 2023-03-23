الخضيري: هذه شروط تفطير الصائمين بالمسجد النبوي (فيديو)

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كشف مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي، الدكتور محمد الخضيري عن اشتراطات تفطير الصائمين في المسجد النبوي.

وقال لفضائية “الإخبارية”: “كل شخص يريد تقديم خدمة الإفطار للصائمين هو أمر متاح وفقًا للتصاريح الممنوحة”.

وأضاف” “هناك سُفر قديمة لها عقود من السنوات، وكلها يعمل أصحابها على تجديد تصاريحهم سنويًا، والتأكد من وجودهم في الموقع، حتى لا يخلو موقع من تقديم خدمة الإفطار”.

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أصناف الوجبات

وشدد الخضيري كذلك على ضرورة الالتزام بالاشتراطات وأصناف الوجبات التي تُقدم داخل المسجد النبوي وفي الساحات.

وبين أن الجديد هذا العام هو أن كل صاحب سفرة أو مُقدم خدمة سفرة الإفطار، له الخيار في التعاقد مع الشركات أو أن يقدم هذه الخدمة بنفسه، وفق الشروط والضوابط المعتمدة في التصاريح.

وكانت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي قد أعلنت اشتراطات تقديم خدمات إفطار الصائمين بالمسجد النبوي.

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“شؤون المسجد النبوي” تحدد الأبواب المخصصة لدخول وجبات الإفطار

الأبواب المخصصة لدخول وجبات الإفطار بالمسجد النبوي

وأعلنت الوكالة عن الأبواب المخصصة لدخول وجبات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان.

وأوضحت أن الأبواب المخصصة لإدخال وجبات الإفطار بالمسجد النبوي للرجال هي:

– الحرم القديم من باب الرحمة

-ومن الجهة الجنوبية للأبواب (4-5-37)

-ومن الجهة الغربية للأبواب (8-11)

-ومن الجهة الشرقية للأبواب (34-32)

– أما الجهة الشمالية فقد حددت الأبواب (21-17-19) .

كما حددت الوكالة الأبواب المخصصة للنساء لدخول وجبات الإفطار من المصلى الشرقي (25-29) ومن المصلى الغربي للأبواب (13-17).