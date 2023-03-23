ضبط مقيمين ومخالف بحوزتهم 16.6 كيلوجرام من الميثامفيتامين بالرياض

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أنها تمكنت اليوم الخميس، من القبض على مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود.

وأوضحت أنها ضبط بحوزتهم على 16.6 كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو” بمنطقة الرياض.

وأكدت أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق.

ضبط مواطنين بحوزتهم مواد مخدرة

وأمس، أعلنت مكافحة المخدرات أنها ألقت القبض على مواطنين بمنطقة تبوك.

وأوضح أنها وجدت بحوزتهما 99.7 كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، و 23,390 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.

وأضافت أنها وجدت بحوزتهما أيضًا 199 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وسلاحاً نارياً، وطلقات حية.

وأكدت أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

الاحتفال بالملتحقين بالأنشطة التدريبية التخصصية

يأتي هذا في الوقت الذي احتفت فيه المديرية العامة لمكافحة المخدرات بتخريج الملتحقين بالأنشطة التدريبية التخصصية من منسوبيها، التي أقيمت في أكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز، وذلك بحضور مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني.