الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
ضبط مقيمين ومخالف بحوزتهم 16.6 كيلوجرام من الميثامفيتامين بالرياض
“الكركديه” .. فوائد لا تحصى للمشروب الأحمر
“ولو قبل المغرب بدقائق”.. 5 حالات يجب أن يفطر فيها مريض القلب والسكري فورًا
رابط التقديم.. “سعود الطبية” توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض
تناول واحدا منها في السحور.. 20 نوعا من الأطعمة للتغلب على الشعور بالجوع
بيوت الله في رمضان.. مساجد مكة شواهد على الأحداث العظيمة للرسالة المحمدية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

ضبط مقيمين ومخالف بحوزتهم 16.6 كيلوجرام من الميثامفيتامين بالرياض

ضبط مقيمين ومخالف بحوزتهم 16.6 كيلوجرام من الميثامفيتامين بالرياض

ضبط مقيمين ومخالف بحوزتهم 16.6 كيلوجرام من الميثامفيتامين بالرياض
٠٥:٠٩:٤٧ م، الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أنها تمكنت اليوم الخميس، من القبض على مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود.

وأوضحت أنها ضبط بحوزتهم على 16.6 كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو” بمنطقة الرياض.

وأكدت أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق.

ضبط مواطنين بحوزتهم مواد مخدرة

وأمس، أعلنت مكافحة المخدرات أنها ألقت القبض على مواطنين بمنطقة تبوك.

وأوضح أنها وجدت بحوزتهما 99.7 كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، و 23,390 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.

وأضافت أنها وجدت بحوزتهما أيضًا 199 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وسلاحاً نارياً، وطلقات حية.

 وأكدت أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

الاحتفال بالملتحقين بالأنشطة التدريبية التخصصية

يأتي هذا في الوقت الذي احتفت فيه المديرية العامة لمكافحة المخدرات بتخريج الملتحقين بالأنشطة التدريبية التخصصية من منسوبيها، التي أقيمت في أكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز، وذلك بحضور مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني.

الصورة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمن الحدود الإجراءات النظامية الرياض المخدرات مادة الميثامفيتامين

مواد ذات صلة

المزيد
وظائف “تعاقدية” في جامعة أم القرى.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف “تعاقدية” في جامعة أم القرى.. التفاصيل ورابط التقديم

١٠:٠٢ ص، الأحد، ١٩ فبراير ٢٠٢٣
إنفوجراف.. كيف تستثمر الأيام العشر في تربية أبنائك؟

إنفوجراف.. كيف تستثمر الأيام العشر في تربية أبنائك؟

٠٣:٢٣ م، الأربعاء، ١٦ سبتمبر ٢٠١٥
«وزارة المياه»: لا مُركَّبَات سامة بروافد سد الملك فهد

«وزارة المياه»: لا مُركَّبَات سامة بروافد سد الملك فهد

١٢:٠٣ م، الخميس، ٠٢ مارس ٢٠١٧
وفاة 3 وإصابة طفل بتصادم سيارتين في بيشة

وفاة 3 وإصابة طفل بتصادم سيارتين في بيشة

٠٣:٣٤ م، الأربعاء، ١٦ سبتمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *