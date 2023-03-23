الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
في يوم المسؤولية الاجتماعية.. كيف تساهم الأسرة في تنمية الحس الأخلاقي؟
ضبط مقيمين ومخالف بحوزتهم 16.6 كيلوجرام من الميثامفيتامين بالرياض
“الكركديه” .. فوائد لا تحصى للمشروب الأحمر
“ولو قبل المغرب بدقائق”.. 5 حالات يجب أن يفطر فيها مريض القلب والسكري فورًا
رابط التقديم.. “سعود الطبية” توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض
تناول واحدا منها في السحور.. 20 نوعا من الأطعمة للتغلب على الشعور بالجوع

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

في يوم المسؤولية الاجتماعية.. كيف تساهم الأسرة في تنمية الحس الأخلاقي؟

في يوم المسؤولية الاجتماعية.. كيف تساهم الأسرة في تنمية الحس الأخلاقي؟

في يوم المسؤولية الاجتماعية.. كيف تساهم الأسرة في تنمية الحس الأخلاقي؟
٠٥:٢١:٢١ م، الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف مجلس شؤون الأسرة، أن المسؤولية الاجتماعية هي الحس الأخلاقي الذي ينمو مع الفرد منذ الصغر ليدفعه إلى العمل من أجل الوطن والمجتمع.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الأسرة سبب رئيسي في تنمية شعور أبنائها بالمسؤولية تجاه الوطن والمجتمع.

كيف تساهم الأسرة في إعداد فرد مسؤول ؟

وأشار إلى أن الأسرة حتى تساهم في إعداد فرد مسؤول يراعي مجتمعه، لابد من إتباع هذه الخطوات:

1 – إظهار الحب والتعاطف والاحترام.

2 – تعليم قواعد السلوك الاجتماعي السليم.

3 – إذكاء احترام الملكية الشخصية والعامة.

4 – تعزيز الاتجاه نحو التطوع ومساعدة المحتاج.

5 – غرس قيم الدين الإسلامي والمواطنة الصالحة.

6 – تشجيع الطفل عند قيامه بالسلوك الاجتماعي الصحيح.

7 – رفع مستوى الوعي والالتزام تجاه القضايا الاجتماعية.

8 – تنمية الاستقلال الذاتي لدى الطفل في بعض جوانب حياته.

في الوقت نفسه، دعا مجلس شؤون الأسرة للتسجيل في ورشة عمل بعنوان ” الوالدية الفاعلة”، للتعريف بالممارسات الصحيحة وأهم المحاور والمفاهيم المتعلقة بها، وكيفية اكتساب مهاراتها.

الصورة

الكلمات الدلالية:
الطفل المسؤولية الاجتماعية الوطن مجلس شؤون الأسرة يوم المسؤولية الاجتماعية

مواد ذات صلة

المزيد
وفاة مواطن أثناء إبلاغه عن مشاجرة مع جيرانه بمكة

وفاة مواطن أثناء إبلاغه عن مشاجرة مع جيرانه بمكة

٠١:٤٨ م، الأربعاء، ٠٤ مايو ٢٠١٦
ديوان المظالم يُدشّن نظام «مُعِين» القضائي بالرياض الأربعاء المقبل

ديوان المظالم يُدشّن نظام «مُعِين» القضائي بالرياض الأربعاء المقبل

٠١:٥٦ م، الأثنين، ٢٤ أكتوبر ٢٠١٦
كيفية التسجيل في مسابقة «قطار الرياض»

كيفية التسجيل في مسابقة «قطار الرياض»

١٠:٤٤ ص، الأحد، ١٥ مارس ٢٠١٥
«المرور» تكشف تفاصيل ضبط سيارة مفحط «دق الخشوم» (فيديو)

«المرور» تكشف تفاصيل ضبط سيارة مفحط «دق الخشوم» (فيديو)

٠٥:٣٧ م، الأحد، ١٩ يونيو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *