في يوم المسؤولية الاجتماعية.. كيف تساهم الأسرة في تنمية الحس الأخلاقي؟

تواصل – فريق التحرير:

كشف مجلس شؤون الأسرة، أن المسؤولية الاجتماعية هي الحس الأخلاقي الذي ينمو مع الفرد منذ الصغر ليدفعه إلى العمل من أجل الوطن والمجتمع.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الأسرة سبب رئيسي في تنمية شعور أبنائها بالمسؤولية تجاه الوطن والمجتمع.

كيف تساهم الأسرة في إعداد فرد مسؤول ؟

وأشار إلى أن الأسرة حتى تساهم في إعداد فرد مسؤول يراعي مجتمعه، لابد من إتباع هذه الخطوات:

1 – إظهار الحب والتعاطف والاحترام.

2 – تعليم قواعد السلوك الاجتماعي السليم.

3 – إذكاء احترام الملكية الشخصية والعامة.

4 – تعزيز الاتجاه نحو التطوع ومساعدة المحتاج.

5 – غرس قيم الدين الإسلامي والمواطنة الصالحة.

6 – تشجيع الطفل عند قيامه بالسلوك الاجتماعي الصحيح.

7 – رفع مستوى الوعي والالتزام تجاه القضايا الاجتماعية.

8 – تنمية الاستقلال الذاتي لدى الطفل في بعض جوانب حياته.

في الوقت نفسه، دعا مجلس شؤون الأسرة للتسجيل في ورشة عمل بعنوان ” الوالدية الفاعلة”، للتعريف بالممارسات الصحيحة وأهم المحاور والمفاهيم المتعلقة بها، وكيفية اكتساب مهاراتها.