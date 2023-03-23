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“ولو قبل المغرب بدقائق”.. 5 حالات يجب أن يفطر فيها مريض القلب والسكري فورًا

“ولو قبل المغرب بدقائق”.. 5 حالات يجب أن يفطر فيها مريض القلب والسكري فورًا

“ولو قبل المغرب بدقائق”.. 5 حالات يجب أن يفطر فيها مريض القلب والسكري فورًا
٠٤:٤٦:١٠ م، الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حدد الدكتور خالد النمر، ا‏ستشاري أمراض القلب، خمس حالات يجب أن يفطر فيها مريض القلب والسكري فورًا.

وقال النمر في حسابه عبر موقع “تويتر”، إن “هناك حالات يجب أن يفطر فيها مريض القلب والسكري فورًا ولو لم يتبقَ على أذان المغرب الا دقيقة واحدة… منها:

١.هبوط سكر الدم لأقل من ٧٠ بأعراض أو بدون أعراض.

٢.هبوط الضغط الانقباضي لأقل من ٩٠ مع دوخة.

٣.حدوث نوبة خفقان سريع

٤.حدوث ألم شديد جداً في منتصف الصدر.

٥.الإغماء.

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5 نصائح من وزارة الصحة

وقدمت وزارة الصحة مجموعة من النصائح الطبية والإرشادات التي تخص مرضى الضغط والصيام في شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى نصائح حول حبوب الضغط والصيام، ومنها:

-مراجعة الطبيب قبل شهر رمضان المبارك لتحديد قدرة المريض على الصيام.

-تناول دواء الضغط بعد صلاة التراويح مباشرة؛ حتى يكون جسم المريض الصائم قد استرجع كمية كافية من السوائل.

-إذا نسي المريض تناول حبوب الضغط في نفس اليوم، فعليه أخذها فور تذكرها. أما إذا تذكر المريض الدواء في اليوم التالي فعليه ألا يضاعف الجرعة.

-التقليل من استهلاك الأملاح والأطعمة المالحة لأنها ترفع ضغط الدم.

-استهلاك منتجات الحليب قليلة الدسم؛ لأنها تحتوي على الخمائر التي تساعد على خفض ضغط الدم.

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