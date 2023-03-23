الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
“الكركديه” .. فوائد لا تحصى للمشروب الأحمر
“ولو قبل المغرب بدقائق”.. 5 حالات يجب أن يفطر فيها مريض القلب والسكري فورًا
رابط التقديم.. “سعود الطبية” توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض
تناول واحدا منها في السحور.. 20 نوعا من الأطعمة للتغلب على الشعور بالجوع
بيوت الله في رمضان.. مساجد مكة شواهد على الأحداث العظيمة للرسالة المحمدية
يسبب الحرائق.. “الدفاع المدني” يُحذر من ترك هذا الشيء بالمطبخ دون متابعة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“الكركديه” .. فوائد لا تحصى للمشروب الأحمر

“الكركديه” .. فوائد لا تحصى للمشروب الأحمر

“الكركديه” .. فوائد لا تحصى للمشروب الأحمر
٠٤:٥٤:٠٩ م، الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

يعد “الكركديه” أحد أهم المشروبات والذي يمكن تناوله إما باردا أو ساخنا، كما يتميز بوجود العديد من المركبات الهامة والمفيدة للجسم.

وعلى مائدة الإفطار يتواجد “الكركديه” بجانب العديد من المشروبات الرمضانية الأخرى، وذلك لتفضيل العديد من الأشخاص له.

فوائد عديدة للكركديه

 وكشفت دراسات عن فوائد عديدة لمشروب الكركديه إذ أنه يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن وتقليل نمو البكتيريا والخلايا السرطانية، ودعم صحة القلب والكبد.

وأوضحت أن شاي الكركديه قد يرتبط بفقدان الوزن ويمكن أن يساعد في الحماية من السمنة.

وفي عام 2014، أجريت دراسة استهلك 36 مشاركاً يعانون من زيادة الوزن، إما مستخلص الكركديه أو دواء وهمياً.

وبعد 12 أسبوعاً، كان لدى أولئك الذين تناولوا خلاصة الكركديه انخفاض في وزن الجسم ودهون الجسم ومؤشر كتلة الجسم ونسبة الخصر إلى الورك.

شائعة متداولة

في سياق متصل، كشفت وزارة الصحة، مفاجأة عن عادة شائعة لدى الجميع بوجود علاقة مباشرة لمشروب “الكركديه” بمعالجة ارتفاع ضغط الدم.

وردت” الصحة” حول ما يتردد عن تعارض “الكركديه” مع الحبوب والأدوية المخصصة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى تأثير ضغط الدم على إمكانية تلقي التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وقالت “الصحة”: بشكل عام لا تتوفر أدلة علمية كافية تفيد بفعالية مشروب الكركديه في خفض قراءات ضغط الدم المرتفع”، داعية إلى التواصل معها على الرقم المجاني (937) – استشارات.

اقرأ أيضا: 

الصحة تكشف مفاجأة عن عادة شائعة حول علاقة «الكركديه» بخفض ضغط الدم

الكلمات الدلالية:
الكركاديه رمضان فوائد الكركاديه مشروب رمضاني

مواد ذات صلة

المزيد
“المسند” يدعو لاستخدام صفارات الإنذار بالمدن الكبرى قُبيل دخول العواصف الغبارية

“المسند” يدعو لاستخدام صفارات الإنذار بالمدن الكبرى قُبيل دخول العواصف الغبارية

٠٨:١٩ ص، الأحد، ٢٢ فبراير ٢٠١٥
جوجل تتحدى الهاكرز وتضع جائزة مالية لمن يخترق نظامها الجديد

جوجل تتحدى الهاكرز وتضع جائزة مالية لمن يخترق نظامها الجديد

١٠:٤٩ ص، الأربعاء، ١٦ مارس ٢٠١٦
مصدر بـ«الداخلية»: تزويد رجال الأمن الميدانيين بـ«أسلحة جديدة»

مصدر بـ«الداخلية»: تزويد رجال الأمن الميدانيين بـ«أسلحة جديدة»

١٠:٥٧ ص، الأحد، ٢٠ ديسمبر ٢٠١٥
شاهد.. غواص ياباني يعيد توجيه حبار عملاق ضل طريقه في مياه البحر

شاهد.. غواص ياباني يعيد توجيه حبار عملاق ضل طريقه في مياه البحر

٠٦:٣١ م، الأربعاء، ٣٠ ديسمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *