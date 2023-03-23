“الكركديه” .. فوائد لا تحصى للمشروب الأحمر

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يعد “الكركديه” أحد أهم المشروبات والذي يمكن تناوله إما باردا أو ساخنا، كما يتميز بوجود العديد من المركبات الهامة والمفيدة للجسم.

وعلى مائدة الإفطار يتواجد “الكركديه” بجانب العديد من المشروبات الرمضانية الأخرى، وذلك لتفضيل العديد من الأشخاص له.

فوائد عديدة للكركديه

وكشفت دراسات عن فوائد عديدة لمشروب الكركديه إذ أنه يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن وتقليل نمو البكتيريا والخلايا السرطانية، ودعم صحة القلب والكبد.

وأوضحت أن شاي الكركديه قد يرتبط بفقدان الوزن ويمكن أن يساعد في الحماية من السمنة.

وفي عام 2014، أجريت دراسة استهلك 36 مشاركاً يعانون من زيادة الوزن، إما مستخلص الكركديه أو دواء وهمياً.

وبعد 12 أسبوعاً، كان لدى أولئك الذين تناولوا خلاصة الكركديه انخفاض في وزن الجسم ودهون الجسم ومؤشر كتلة الجسم ونسبة الخصر إلى الورك.

شائعة متداولة

في سياق متصل، كشفت وزارة الصحة، مفاجأة عن عادة شائعة لدى الجميع بوجود علاقة مباشرة لمشروب “الكركديه” بمعالجة ارتفاع ضغط الدم.

وردت” الصحة” حول ما يتردد عن تعارض “الكركديه” مع الحبوب والأدوية المخصصة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى تأثير ضغط الدم على إمكانية تلقي التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وقالت “الصحة”: بشكل عام لا تتوفر أدلة علمية كافية تفيد بفعالية مشروب الكركديه في خفض قراءات ضغط الدم المرتفع”، داعية إلى التواصل معها على الرقم المجاني (937) – استشارات.

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