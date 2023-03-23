رابط التقديم.. “سعود الطبية” توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت مدينة الملك سعود الطبية عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسمى الوظيفي:
1 – أخصائي أجهزة طبية:
* المؤهلات والخبرات:
– بكالوريوس العلوم الطبية التطبيقية، تكنولوجيا المعدات الطبية.
– تصنيف هيئة التخصصات الصحية، مع تصنيف هيئة المهندسين
– من 1 : 4 سنة من الخبرة مع درجة البكالوريوس، مع اختبار اللغة الانجليزية.
2 – فني رعاية مرضى:
* المؤهلات والخبرات:
– شهادة برنامج فني رعاية المرضى “PCT” المعترف بها من هيئة التخصصات الصحية.
– تصنيف هيئة التخصصات الصحية ساري المفعول، مع شهادة الإنعاش القلب الرئوي سارية المفعول.
3 – أخصائي تمريض:
* المؤهلات والخبرات:
– بكالوريوس العلوم في التمريض.
– مسجل في هيئة التخصصات الصحية.
– معتمد في دعم الحياة الأساسي (BLS).
* طريقة التقديم:
أوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).