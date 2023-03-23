الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
“الأزمات والكوارث” يُحذر من أمطار رعدية وعواصف ترابية في مكة
الخضيري: هذه شروط تفطير الصائمين بالمسجد النبوي (فيديو)
عاجل.. بشرى سارة من الصندوق العقاري للمستفيدين
اكتشاف سبب حالات الصرع عند الأطفال التي لاتستجيب للعلاج
في يوم المسؤولية الاجتماعية.. كيف تساهم الأسرة في تنمية الحس الأخلاقي؟
ضبط مقيمين ومخالف بحوزتهم 16.6 كيلوجرام من الميثامفيتامين بالرياض

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

رابط التقديم.. “سعود الطبية” توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

رابط التقديم.. “سعود الطبية” توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

رابط التقديم.. “سعود الطبية” توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض
٠٤:٣٢:٤٤ م، الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي:

1 – أخصائي أجهزة طبية:

* المؤهلات والخبرات:

– بكالوريوس العلوم الطبية التطبيقية، تكنولوجيا المعدات الطبية.

– تصنيف هيئة التخصصات الصحية، مع تصنيف هيئة المهندسين

– من 1 : 4 سنة من الخبرة مع درجة البكالوريوس، مع اختبار اللغة الانجليزية.

2 – فني رعاية مرضى:

* المؤهلات والخبرات:

– شهادة برنامج فني رعاية المرضى “PCT” المعترف بها من هيئة التخصصات الصحية.

– تصنيف هيئة التخصصات الصحية ساري المفعول، مع شهادة الإنعاش القلب الرئوي سارية المفعول.

3 – أخصائي تمريض:

* المؤهلات والخبرات:

– بكالوريوس العلوم في التمريض.

– مسجل في هيئة التخصصات الصحية.

– معتمد في دعم الحياة الأساسي (BLS).

* طريقة التقديم:

أوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الرياض المدينة الطبية مدينة الملك سعود الطبية وظائف خالية وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
وزير الخارجية التركي يصل «الرياض» في زيارة رسمية للمملكة

وزير الخارجية التركي يصل «الرياض» في زيارة رسمية للمملكة

١١:٥٠ م، الأربعاء، ١٢ أكتوبر ٢٠١٦
كل ما تريد معرفته عن HUAWEI nova Y90 آخر إصدارات «هواوي» (صور)

كل ما تريد معرفته عن HUAWEI nova Y90 آخر إصدارات «هواوي» (صور)

١٠:٤٨ ص، الأربعاء، ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢
«الصحة»: إصابة 7000 مواطن بـ«الإيدز» خلال 30 عاماً

«الصحة»: إصابة 7000 مواطن بـ«الإيدز» خلال 30 عاماً

٠٦:٤٠ م، الخميس، ٠٩ فبراير ٢٠١٧
“الأجسام الطائرة”.. الغموض سيد الموقف وأمريكا تشكل لجنة تحقيق

“الأجسام الطائرة”.. الغموض سيد الموقف وأمريكا تشكل لجنة تحقيق

١٢:٥٠ م، الثلاثاء، ١٤ فبراير ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *