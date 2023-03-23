رابط التقديم.. “سعود الطبية” توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي:

1 – أخصائي أجهزة طبية:

* المؤهلات والخبرات:

– بكالوريوس العلوم الطبية التطبيقية، تكنولوجيا المعدات الطبية.

– تصنيف هيئة التخصصات الصحية، مع تصنيف هيئة المهندسين

– من 1 : 4 سنة من الخبرة مع درجة البكالوريوس، مع اختبار اللغة الانجليزية.

2 – فني رعاية مرضى:

* المؤهلات والخبرات:

– شهادة برنامج فني رعاية المرضى “PCT” المعترف بها من هيئة التخصصات الصحية.

– تصنيف هيئة التخصصات الصحية ساري المفعول، مع شهادة الإنعاش القلب الرئوي سارية المفعول.

3 – أخصائي تمريض:

* المؤهلات والخبرات:

– بكالوريوس العلوم في التمريض.

– مسجل في هيئة التخصصات الصحية.

– معتمد في دعم الحياة الأساسي (BLS).

* طريقة التقديم:

أوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).