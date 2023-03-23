اكتشاف سبب حالات الصرع عند الأطفال التي لاتستجيب للعلاج

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توصل الباحثون إلى اكتشاف سبب جديد لنوبات الصرع لدى الأطفال، وهي حالة يطلق عليها “الفسيفساء”.

وفي هذه الحالة يكون للخلايا داخل نفس الفرد تراكيب جينية مختلفة، كما اكتشفت فرق بحثية دولية

ونحو 4 في المائة من الأطفال يصابون بالصرع، مما يجعله أحد أكثر اضطرابات الدماغ شيوعا في هذه الفئة العمرية، وفقًا لموقع “scitechdaily”.

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20في المائة من المصابين بالصرع لا يستجيبون للعلاج

وعلى الرغم من أن الطب الحديث فعال في منع نوبات الصرع لدى غالبية المرضى، إلا أن 20 في المائة من المصابين بالصرع لا يستجيبون للعلاج.

في بعض الحالات، قد يكون سبب الصرع ناتجًا عن بقع من أنسجة المخ التالفة أو غير الطبيعية المعروفة باسم “تشوهات النمو القشري”.

وتؤدي هذه البقع إلى مجموعة متنوعة من اضطرابات النمو العصبي، وفي هذه الحالة يمكن أن يعالج الاستئصال الجراحي تلك النوبات.

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فهم الأسباب الجينية من تشوهات النمو القشري

لكن باحثين في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا سان دييجو ومعهد رادي للأطفال للطب الجيني، بالتعاون مع اتحاد دولي يضم أكثر من 20 مستشفى للأطفال في جميع أنحاء العالم أحرزوا تقدمًا كبيرًا في فهم الأسباب الجينية من “تشوهات النمو القشري”، وفقًا لورقة بحثية نشرت مؤخرًا بدورية “ناتشر جينيتكس”.

أجرى أعضاء اتحاد علم الوراثة العصبية لخلل التنسج القشري البؤري 283 عملية استئصال من دماغ الأطفال مصابون بـ”تشوهات النمو القشري” بموافقة الوالدين، بحثًا عن الأسباب الجينية المحتملة.

ونظرا لأن معظم أنسجة المخ لدى هؤلاء الأطفال بدت طبيعية، فقد ركز العلماء على الطفرات الموجودة في مجموعة فرعية صغيرة من خلايا الدماغ، وهي ظاهرة تسمى الفسيفساء الجسدية الجينية، بحسب وكالة “سبوتنيك”.

وقال كبير مؤلفي الدراسة، جوزيف جليسون، أستاذ علم الأعصاب في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو ومدير أبحاث علم الأعصاب: “استمرت هذه الرحلة عقدا من الزمان، جمعت المتخصصين معا من جميع أنحاء العالم، لإشراك المرضى لهذه الدراسة”.