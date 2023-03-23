أفضل أوقات المذاكرة وجداول تطبيقية.. نصائح ذهبية للطلاب في رمضان

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يربط كثير من الطلاب، عدم مذاكرة دروسهم، وقلة التحصيل في شهر رمضان بالصيام، زاعمين أنه السبب الرئيس في تراجع أدائهم الذهني، نتيجة قلة إمداد المخ بالدم خلال فترة الصيام.

وعلى الرغم من أن الصيام قد يكون له تأثير بعض الشيء، لكن يمكن التغلب على ذلك بتنظيم الوقت جيدًا، والحصول على القدر الكافي من النوم، وعدم السهر والجلوس أمام التلفزيون بالساعات.

وهذا يرتبط بالضرورة بمتابعة دقيقة من الأهل لأبنائهم، عبر مراقبتهم وتحفيزهم على القيام بأنشطتهم الاعتيادية في المذاكرة، ومتابعة دروسهم بهمة ونشاط خلال شهر رمضان.

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وفيما يلي أهم النصائح التي يقدمها الخبراء لتنظيم الوقت والمذاكرة في رمضان:

-ضع جدولًا ليومك

هذا الجدول ليس فقط خاصًا بتحديد أوقات المذاكرة، وإنما بكافة الأنشطة التي تقوم بها على مدار اليوم، سواءً فيما يتعلق بوقت النوم والاستيقاظ، وأوقات العبادة، والدروس.

وهذا من شأنه أن يساعدك على إنجاز ما تريد تحقيقه دون أن تشعر بضغوط نفسية، أو تعاني من التعب والإرهاق.

– احصل على قسط كاف من النوم

يعاني الكثير منا من عدم الحصول على القسط الكافي من النوم، لكن في الواقع يمكن وضع خطط صارمة للنوم والاستيقاظ، لأن النوم الجيد هو المفتاح ليوم جيد.

واذا وجدت صعوبة فى الحصول على ما يكفيك من النوم أثناء الليل فلا مانع من النوم لفترة اضافية فى فترة الظهيرة.

– الاستمتاع بأوقات الصلاة والعبادة

لاشك أن أداء العبادات المختلفة، والحرص على أداء الصلوات، وصلاة الترايح يساهم في رفع الحالة المعنوية والنفسية لدى الشخص، ويجعله يشعر بحالة من الراحة والاطمئنان والسكينة التي تنعكس على كل شيء في سائر يومه.

-تحديد وقت المذاكرة

وضع خطة دقيقة للمذاكرة، واختيار أنسب الأوقات، والعبرة هنا ليس بالكم، وإنما بالقدرة على الإنجاز، والتي تكون فيها أعلى مستويات تركيزك وانتباهك.

قد يكون هذا الوقت في المدة بين وقت السحور والظهر، هذه الفترة يطلق عليها الكثيرون اسم (الفترة الذهبية)، خاصة إذا كنت ممن ينامون بعد صلاة العشاء ويستيقظون وقت السحور، وقد يكون في الساعات الممتدة بين صلاة التراويح والفجر أو بعد الفجر بعدة ساعات … وهكذا.

وبالنسبة لمعظم الطلاب فان 3 الى 4 ساعات على مدار اليوم هى فترة كافية تماما، واذا كنت غير معتاد على المذاكرة بانتظام فيمكنك البدء بساعة واحدة أو اثنتين.

وجبتا الإفطار والسحور

يفضل أن تحتوي وجبات الإفطار والسحور على العناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة؛ والتي تعد العنصر الأساسي الذي يساعد المخ على العمل بكفاءة.

واحرص أن تحتوي وجبتك على نسبة كبيرة من البروتينات والكربوهيدرات المركبة مثل الجبن والبيض والفول والزبادي والفواكه التي تمد الجسم بالفيتامينات والسوائل، ومن المهم التركيز على الأطعمة التي تهضمها المعدة ببطء بحيث لا تشعر بالجوع سريعًا.

لكن احذر الافراط فى تناول طعام الإفطار لأنه يؤدى الى توجيه الجسم لجزء كبير من طاقته لعملية الهضم، مما يقلل من قدرتك على التركيز لعدة ساعات بعد تناول الطعام.

لذلك من الأفضل أن يكون تناول الطعام بعد الإفطار باعتدال وعلى فترات حتى تحتفظ بقدرتك على التحصيل فى فترة المساء

. كافىء نفسك

من المهم أن تكافئ نفسك عند الانتهاء من مذاكرت حتى لاتكون باعثة على الملل، مثل ممارسة كرة القدم مع الأصدقاء، أو في الجلوس لبعض الوقت على جهازك لتصفح الإنترنت، وإن كان النشاط البدني في تلك الحال هو الأفضل.

-عدم الانشغال بالتلفزيون

من أكثر ما يضيع الوقت ويهدره في رمضان هو الانخراط في متابعة المسلسلات والبرامج التلفزيونية بالساعات، جرب أن تعيش رمضان بعيدًا عن هذا المؤثر وسترى الفارق إيجابيًا في حياتك عمومًا، وليس في مذاكرتك أو متابعة دروسك.

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وتقدم الخبيرة التربوية مروة الغباشي عبر موقع “توينكل” التعليمي، نماذج لجداول تنظيم الوقت والمذاكرة في رمضان على النحو التالي:

النموذج الأول

بعد الإفطار ومشاركة العائلة في لحظات التجمع والاحتفال برمضان ثم صلاة العشاء والتراويح، يحين وقت النوم والراحة والاستيقاظ قبل وقت السحور بحوالي الساعة أو الساعة والنصف، وبهذا تكون قد أخذت تقريبًا كل كفايتك من النوم التي تؤهلك للمذاكرة.

تسحر وصلِ الفجر واقرأ وردك اليومي من القرآن والذكر.

ثم ابدأ مذاكرة أطول فترة ممكنة تستطيع الجلوس فيها، وبالطبع ابدأ بالمواد والدروس المهمة التي تحتاج إلى التركيز والفهم، ثم الأقل فالأقل، سيمتد هذا الوقت إلى بعد صلاة الظهر أو حسب قدرتك فقد يمتد لما بعد ذلك أيضًا.

حسب جدولك الذي وضعته لنفسك ومواعيدك وأنشطتك ستكمل يومك بشكل طبيعي، وسيساعدك في ذلك أنك أخذت كفايتك من النوم بعد صلاة العشاء.

النموذج الثاني

يناسب هذا النموذج من لا يفضل النوم مبكرًا بعد صلاة العشاء، في هذا النظام نبدأ المذاكرة من بعد صلاة العشاء والتراويح حتى صلاة الفجر.

عند وقت السحور تتسحر وتصلي الفجر وتقرأ وردك اليومي ثم تنام وتأخذ كفايتك من النوم التي تساعدك على تكرار النظام في اليوم التالي والسهر حتى الفجر في المذاكرة.

هذا النموذج يتناسب مع الطلاب الذين ليس لديهم مواعيد مهمة في فترة الصباح، كالذهاب للمدرسة أو ما شابه.

هذا النموذج له عيوبه التي تتعلق بتغيير روتين النوم اليومي الذي قد يسبب بعض الارتباك في المواعيد، ولكن اختياره من عدمه يتوقف على قدراتك بالطبع.

النموذج الثالث

يعتمد هذا النموذج على تقسيم وقت المذاكرة والنوم أيضًا في رمضان بين بعد الفطار ووقت الصيام؛ في هذا النموذج نذاكر بعد صلاة العشاء عدة ساعات ثم النوم لعدة ساعات والاستيقاظ على وقت السحور ثم صلاة الفجر والمذاكرة عدة ساعات ثم النوم مرة أخرى والاستيقاظ قبل وقت الظهر.

هذا النموذج قد يكون مرهقًا بعض الشيء، لكنه يتناسب مع وجود مواعيد في فترة الصباح، كما أنه مناسب للطلاب الذين يفضلون عدم السهر وكذلك عدم النوم في فترة النهار.