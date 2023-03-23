تناول واحدا منها في السحور.. 20 نوعا من الأطعمة للتغلب على الشعور بالجوع

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كشف خبراء التغذية أن الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المعقدة والبروتينات تعد أفضل الخيارات للاحتفاظ بالطاقة طوال اليوم.

وأوضحوا أن الهدف هو الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم وتجنب تلك الارتفاعات والانخفاضات الشديدة التي تجعل الشخص يشعر بالجوع والإنهاك، بحسب “العربية نت”.

1. سمك السالمون

ةقالت اختصاصية التغذية ريما كلاينر، إن سمك السالمون يعد أحد الأطعمة المفضلة لزيادة الطاقة لأنه غني بالعناصر الغذائية، ويساهم في العديد من الفوائد الصحية الإيجابية، بما يشمل مستويات الطاقة، وذلك بفضل فيتامينات “B”، وخاصة “B12” الذي يمكن أن يساعد في زيادة الطاقة .

2. أرز بني

من جهتها، قالت اختصاصية التغذية فريدا هارغو إن الأرز البني، وهو مكون متعدد الاستخدامات، يعتبر غذاء رائعا إذا كان الشخص يعاني من انخفاض في الطاقة، لأنه غني بالمنغنيز، وهو معدن يساعد الجسم على إنتاج الطاقة من الكربوهيدرات والبروتينات التي يستهلكها، مما يجعله يشعر بالنشاط لفترة أطول.

3. أفوكادو

وأوصت اختصاصية التغذية هليسي عامر بتناول “الأفوكادو لأنه مليء بالألياف والدهون الصحية، وكلاهما يتم هضمه بشكل أبطأ من الكربوهيدرات البسيطة، ويوفر طاقة أكثر استدامة.

4. سبانخ

من جهتها، أشارت دكتورة هارغو إلى أن السبانخ غنية بالحديد، وهي ضرورية إذا كان الشخص يتوق إلى زيادة الطاقة، لأن نقص الحديد في الجسم يمكن أن يقلل من تدفق الأكسجين إلى الدماغ، مما يجعل الشخص يشعر بالإرهاق، ولتجنب ضعف الطاقة، أضف بعض السبانخ إلى الوجبات أو يمكن أحد مكونات مشروب مخفوق بالفواكه.

5. فول وفاصوليا

توصي خبيرة التغذية آشفيني ماشرو بتناول الفول والفاصوليا المجففة لاحتوائهما على نسبة عالية من الألياف والتي من شأنها استقرار نسبة السكر في الدم.

أنواع أخرى تناولها باستمرار

ومن بين الأطعمة والفواكه الأخرى التي ينصح بتناولها ما يلي: ” عدس وبيض والبطاطا الحلوة واللوز وعين الجمل والحمص وتونة ومقرمشات قمح كامل وجبن قريش و زبادي يوناني وحبوب عالية الألياف مع الحليب”.

وأيضا ينصح بتناول ما يلي ” خبز القمح الكامل مع الريكوتا وكعكة الأرز مع شرائح الديك الرومي و بطيخ وشمام و موز و الشوكولاته الداكنة”.

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