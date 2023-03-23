الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. تقويم التعلم تعلن موعد إرسال نتائج اختبار الرخصة المهنية التخصصي
لهذا السبب.. أول يوم في رمضان سيكون نهاره الأقصر
طرائف رمضانية.. القاضي و”المتنطع” ورؤية هلال رمضان!
5 نصائح للمصابين بضغط الدم في رمضان
في أول رمضان.. جولات رقابية مكثفة على الأسواق ومنافذ البيع بموسم العمرة
بالأيام والتواريخ.. تعرف على مواعيد صرف الرواتب والمعاشات والمنح في رمضان

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

عاجل.. تقويم التعلم تعلن موعد إرسال نتائج اختبار الرخصة المهنية التخصصي

عاجل.. تقويم التعلم تعلن موعد إرسال نتائج اختبار الرخصة المهنية التخصصي

عاجل.. تقويم التعلم تعلن موعد إرسال نتائج اختبار الرخصة المهنية التخصصي
٠٤:٠٤:٤٥ م، الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن موعد إرسال نتائج اختبار الرخصة المهنية التخصصي.

مواعيد تهمك

وتحت عنوان “مواعيد تهمك”، أوضح حساب العناية بالمستفيدين أن نتائج اختبار الرخصة المهنية التخصصي يوم الأحد 26 مارس 2023م.

إرسال النتائج عبر الرسائل النصية

وأكد أنه سيتم إرسال النتائج عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملف المستفيد.

وأشار إلى أن نتائج اختبار الرخصة المهنية، ستتاح على نظام التسجيل ونظام الرخص المهنية يوم الاثنين 27 مارس 2023م.

الصورة

مشروع استطلاعات الرأي الوطنية للتعليم الجامعي

في الوقت نفسه، أقامت الهيئة ورشة العمل الثانية لمشروع استطلاعات الرأي الوطنية للتعليم الجامعي مع الجامعات والخبراء المختصين، وذلك بمقر الهيئة بالرياض.

وهدفت الورشة إلى تطوير وبناء استطلاعات الرأي الوطنية للتعليم الجامعي، وإشراك أصحاب المصلحة للتعرف على مرئياتهم وفهم احتياجاتهم وتطلعاتهم، وتصميم استطلاعات الرأي بما يضمن رفع مستوى الجودة وتعزيز المواءمة مع سوق العمل وتحسين مخرجات التعليم العالي.

وتأتي أهمية الورشة إلى التشاركية والاستفادة من الخبرات والمعارف بهدف التطوير والتحسين المستمر.

كما شملت التعريف بمشروع استطلاعات الرأي الوطنية للتعليم الجامعي، وعرض ومناقشة المنهجية و مقترحات تجويد نتائج الاستطلاعات، وكذلك عرض الاستبانات بهدف أخذ مرئيات الجامعات والجهات ذات العلاقة.

اقرأ أيضًا:

“تقويم التعليم” تُحدد عدد مرات وشروط دخول اختبار الرخصة المهنية

معلومات مهمة عن رسوم “الرخصة المهنية”.. و10 معايير تربوية يجب مراعاتها

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اختبار الرخصة المهنية التخصصي الرخصة المهنية الرسائل النصية نتائج اختبار الرخصة المهنية التخصصي هيئة تقويم التعليم

مواد ذات صلة

المزيد
تبيَّن فيما بعد أنها زوجته.. شرطة الرياض تستوقف عريساً بتهمة إركاب امرأة

تبيَّن فيما بعد أنها زوجته.. شرطة الرياض تستوقف عريساً بتهمة إركاب امرأة

١٠:٠٤ م، الأربعاء، ١١ مايو ٢٠١٦
خبير عسكري: صواريخ سكود لا تشكل خطراً على أراضي المملكة

خبير عسكري: صواريخ سكود لا تشكل خطراً على أراضي المملكة

٠٩:٣٧ م، الأثنين، ٠٨ فبراير ٢٠١٦
بقيمة 20 مليون دولار.. البحرية الأمريكية تضبط شحنة مخدرات ضخمة في بحر العرب

بقيمة 20 مليون دولار.. البحرية الأمريكية تضبط شحنة مخدرات ضخمة في بحر العرب

٠٩:١٩ م، الأحد، ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
الفالح في أولى تغريداته: أسأل الله التوفيق لدفع مسيرة العمل الصحي

الفالح في أولى تغريداته: أسأل الله التوفيق لدفع مسيرة العمل الصحي

٠٢:٠٣ ص، الجمعة، ٠١ مايو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *