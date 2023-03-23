عاجل.. تقويم التعلم تعلن موعد إرسال نتائج اختبار الرخصة المهنية التخصصي

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن موعد إرسال نتائج اختبار الرخصة المهنية التخصصي.

مواعيد تهمك

وتحت عنوان “مواعيد تهمك”، أوضح حساب العناية بالمستفيدين أن نتائج اختبار الرخصة المهنية التخصصي يوم الأحد 26 مارس 2023م.

إرسال النتائج عبر الرسائل النصية

وأكد أنه سيتم إرسال النتائج عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملف المستفيد.

وأشار إلى أن نتائج اختبار الرخصة المهنية، ستتاح على نظام التسجيل ونظام الرخص المهنية يوم الاثنين 27 مارس 2023م.

مشروع استطلاعات الرأي الوطنية للتعليم الجامعي

في الوقت نفسه، أقامت الهيئة ورشة العمل الثانية لمشروع استطلاعات الرأي الوطنية للتعليم الجامعي مع الجامعات والخبراء المختصين، وذلك بمقر الهيئة بالرياض.

وهدفت الورشة إلى تطوير وبناء استطلاعات الرأي الوطنية للتعليم الجامعي، وإشراك أصحاب المصلحة للتعرف على مرئياتهم وفهم احتياجاتهم وتطلعاتهم، وتصميم استطلاعات الرأي بما يضمن رفع مستوى الجودة وتعزيز المواءمة مع سوق العمل وتحسين مخرجات التعليم العالي.

وتأتي أهمية الورشة إلى التشاركية والاستفادة من الخبرات والمعارف بهدف التطوير والتحسين المستمر.

كما شملت التعريف بمشروع استطلاعات الرأي الوطنية للتعليم الجامعي، وعرض ومناقشة المنهجية و مقترحات تجويد نتائج الاستطلاعات، وكذلك عرض الاستبانات بهدف أخذ مرئيات الجامعات والجهات ذات العلاقة.

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