“للتغلب على نقص السوائل”.. 6 نصائح للمرضعات في رمضان

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نشر حساب “صحة المدينة المنورة”، إنفوجرافا لتوضيح معلومات هامة بالنسبة للأمهات المرضعات خاصة في شهر رمضان المبارك.

6 نصائح

وأوضح الحساب أن هناك 6 نصائح للأمهات هي كالتالي:

1- يجب عليك أخذ قسط كافي من الراحة في نهار رمضان

2- الحرص على تناول غذاء متنوع وصحي على فترات متعددة.

3- الحرص على أخذ كمية كافية من السوائل وشرب الماء على مدار الساعة خلال وقت الافطار.

4- احرصي على تناول وجبة السحور لتمدك بالطاقة اللازمة أثناء النهار.

5- تجنبي المقالي والأغذية الدسمة والمالحة والمخللات حتى لا تسبب العطش والجفاف.

6- استشيري طبيبك في حالة حاجتك لتنـ اول بعض الفيتامينات أو المكملات الغذائية.

أسباب ارتفاع ضغط الدم

في سياق آخر ، يوضح الأطباء، أن هناك عدة أسباب تجعل ضغط الدم يرتفع ومنها:

– الإجهاد والضغط:

يؤكد الأطباء، أن الإجهاد، وفقا لجمعية القلب الأمريكية يطلق الهرمونات – الأدرينالين والكورتيزول – في الدم، هذه الهرمونات تهيئ الجسم للاستجابة عن طريق جعل القلب ينبض بشكل أسرع ويضيق الأوعية الدموية لإيصال المزيد من الدم إلى قلب الجسم بدلاً من الأطراف.

وعندما يزول التوتر، يعود ضغط الدم إلى طبيعته على الفور، هذه الهزة المفاجئة التي يدفع القلب للأطباء ليقولوها، يمكن أن تسبب نوبات قلبية أو سكتات دماغية وقد تتلف الأوعية الدموية بشكل دائم.

– نسبة الأملاح والصوديوم

يوضح الأطباء، أنه كلما تناولت طعامًا مليئًا بالكثير من الملح، يرتفع ضغط الدم على الفور، يحدث هذا عادة عندما تأكل طعامًا معلبًا أو طعام مطعم نظرًا لأنه مليء بالملح والمواد الحافظة الإضافية.

يرى خبراء الصحة أن الملح المفرط يقوي الأوعية الدموية ويضيقها ، مما يقلل من تدفق الدم والأكسجين إلى الأعضاء الرئيسية. لذلك ، يحاول القلب بجهد أكبر أن يضخ الدم في جميع أنحاء الجسم ، مما يزيد من ضغط الدم.

– مشاكل الغدة الكظرية

تنتج الغدد الكظرية في جسمك هرمونات تنظم عملية التمثيل الغذائي، والجهاز المناعي، وضغط الدم، والاستجابة للتوتر، والوظائف الأساسية الأخرى، ومع ذلك، في حالة اضطرابهم، يبدأون في إنتاج القليل جدًا أو الكثير جدًا من بعض الهرمونات ، مما يؤدي إلى اختلالات هرمونية ، وكذلك ارتفاع ضغط الدم وانخفاضه.

يؤدي اضطراب هذه الغدد إلى احتفاظ الكلى بالملح والماء وتفقد الكثير من البوتاسيوم ، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

– عادات غير الصحية

يؤدي نمط الحياة غير الصحي إلى الكثير من الصدمات عندما يتعلق الأمر بالصحة، فتناول الكثير من الكافيين يمكن أن يرفعا ضغط الدم على الفور، كذلك الخمور تسبب تدمير الصحة ورفع الضغط.

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