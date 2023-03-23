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لهذا السبب.. أول يوم في رمضان سيكون نهاره الأقصر
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لهذا السبب.. أول يوم في رمضان سيكون نهاره الأقصر

لهذا السبب.. أول يوم في رمضان سيكون نهاره الأقصر

لهذا السبب.. أول يوم في رمضان سيكون نهاره الأقصر
٠٣:٣٣:٣٢ م، الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف خبير الطقس الدكتور عبد الله المسند أن أول يوم في رمضان سيكون نهاره هو الأقصر هذا العام، نظرًا لعدة أسباب.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن أطول فترة صيام في المملكة يكون في طريف 13:37 لأول رمضان، مقابل الأقصر في جازان 13:24ساعة.

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وأضاف أن ذلك يكون بفارق يسير قدره 13 دقيقة عن طريف فقط، وأن السبب في ذلك يرجع لكون النهار أطول والليل أقصر كلما اتجهنا شمالاً.

وبين أن الفروقات قليلة بسبب قرب الاعتدال الخريفي 21 مارس، وأنه كلما مضت أيام أكثر في رمضان الجاري زادت الفروقات حتى تصل إلى 43 دقيقة بين المدينتين في آخر يوم من رمضان.

هؤلاء أول الناس فطرًا في المملكة

في الوقت نفسه، كشف المسند عن أول الناس فطرًا في المملكة وفقًا لليوم الأول من رمضان.

سكان منفذ أم الزمول أول الناس فطرًا

وأوضح أنه وفقاً لليوم الأول من رمضان 1444، فإن أول الناس فطراً في المملكة السكان في منفذ أم الزمول.

وأضاف أن أهالي منفذ أم الزمول جنوب شرقي الربع الخالي هم أول الناس فطرًا عند الساعة 05:30مساءً.

سكان رأس الشيخ حميد آخر من يفطرون

وأشار إلى أن آخر الناس في شبه جزيرة فطرًا هم سكان رأس الشيخ حميد حيث يفطرون عند 06:54م شمال غربي المملكة.

ولفت إلى أن المسافة بين الجهتين تبلغ2200كم أفقيًا، بفارق يبلغ نحو 01:24 بين جنوب شرقي المملكة، وشمال غربها.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أقصر نهار أول رمضان الاعتدال الخريفي المسند رمضان

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