5 نصائح للمصابين بضغط الدم في رمضان
تواصل – فريق التحرير:
وجه الدكتور عبدالله الذيابي استشاري جهاز هضمي وكبد ومناظير، 5 نصائح للمصابين بضغط الدم خلال رمضان.
5 نصائح
وقال “الذيابي” عبر حسابه على “تويتر”، إن الخطوات الخمسة التالية يجب اتباعها وهي كالتالي:
1- قلل من الملح في الطعام.
2- ابتعد عن الأطعمة المالحة.
3- مارس الرياضة بانتظام.
4- قلل من الأطعمة الدهنية.
5- تغلب على التوتر والضغوط النفسية.
في سياق متصل، يؤكد الأطباء، أن الأشخاص الذين يعانون من ضغط دم مرتفع بحاجة إلى توخي الحذر بشأن إبقائه منخفضا.
ويوصي الأطباء وفقا لموقع ” healthsite” باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن إلى جانب النظام الغذائي المنتظم لخفض مستويات ضغط الدم المرتفع.
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