5 نصائح للمصابين بضغط الدم في رمضان

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وجه الدكتور عبدالله الذيابي استشاري جهاز هضمي وكبد ومناظير، 5 نصائح للمصابين بضغط الدم خلال رمضان.

5 نصائح

وقال “الذيابي” عبر حسابه على “تويتر”، إن الخطوات الخمسة التالية يجب اتباعها وهي كالتالي:

1- قلل من الملح في الطعام.

2- ابتعد عن الأطعمة المالحة.

3- مارس الرياضة بانتظام.

4- قلل من الأطعمة الدهنية.

5- تغلب على التوتر والضغوط النفسية.

في سياق متصل، يؤكد الأطباء، أن الأشخاص الذين يعانون من ضغط دم مرتفع بحاجة إلى توخي الحذر بشأن إبقائه منخفضا.

ووفقا للأطباء، فتشير الإحصاءات إلى أن واحدًا من كل ثلاثة أشخاص في معظم البلدان يعاني من ارتفاع ضغط الدم و 20 %على الأقل ليسوا على دراية به لأن المرض في الغالب بلا أعراض.

ويوصي الأطباء وفقا لموقع ” healthsite” باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن إلى جانب النظام الغذائي المنتظم لخفض مستويات ضغط الدم المرتفع.

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