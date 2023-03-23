في أول رمضان.. جولات رقابية مكثفة على الأسواق ومنافذ البيع بموسم العمرة

تواصل – واس:

أعلنت وزارة التجارة” أنها تباشر جولات رقابية مكثفة على الأسواق ومنافذ البيع بموسم العمرة والطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

جولات رقابية منطقتي مكة والمدينة

وأوضحت أن الفرق الرقابية تواصل تنفيذ جولاتها الرقابية الميدانية الموسمية لشهر رمضان المبارك وموسم العمرة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

محاور خطة الوزارة الموسمية

وأضافت أن الجولات تأتي للتحقق من امتثال المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدة أن خطة الوزارة الموسمية تستهدف:

1 – تأمين أي زيادة مطلوبة عبر الموردين.

2 – اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفات أو مؤثرات على حركة العرض والطلب.

3 – متابعة توافر مخزون المواد الغذائية والتموينية الأساسية بما يحقق احتياجات المستهلكين.

وتكثف الفرق الرقابية لـ “التجارة” جولاتها على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم العمرة لمتابعة:

1 – مراكز الخدمة ومحطات الوقود.

2 – محال إطارات وزيوت السيارات.

3 – وضع بطاقات الأسعار على المنتجات.

4 – التحقق الفرق الرقابية من صحة العروض والتخفيضات.

5- أسواق المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وغيرها بهدف التأكد من التزام المنشآت التجارية بالأنظمة.

6 – التأكد من مطابقتها مع صناديق المحاسبة، وجودة السلع والمنتجات ومطابقتها للمواصفات والمقاييس.

وأكدت الوزارة أنها نفذت قبل بدء الشهر الفضيل جولات استباقية لمتابعة وفرة السلع الرمضانية الأساسية في الأسواق ومنافذ البيع والتأكد من صلاحيتها، ورصد أي عروض وهمية أو مضللة أو غير مرخصة وتطبيق الإجراء النظامي حيالها.

وتحث “التجارة” عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي شكاوى أو ملاحظات من خلال الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم “1900” أو عن طريق تطبيق “بلاغ تجاري “.

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