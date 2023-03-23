“انتفاخ البطن”.. الأعراض والأسباب و5 طرق للتخلص منه في رمضان

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يعد انتفاخ البطن من أكثر الأمور التي تسبب التوتر سواء في رمضان أو غيره، حيث يشعر الشخص بألم حاد في مناطق متعدده من بطنه.

وقد يأتي انتفاخ البطن مصاحبا للعديد من الظواهر المرئية في الجسم ، بحسب “اليوم”، منها ما يلي:

– غازات مفرطة.

– التجشؤ المتكرر.

– قرقرة في البطن.

أسباب الانتفاخ

وهناك العديد من الأسباب التي تسبب انتفاخ المعدة منها:

1- تناول المشروبات الغازية.

2- الإفراط في الأكل.

3- الإمساك.

4- متلازمة القولون العصبي.

5- التهاب المعدة.

5 نصائح

وفيما يلي بعض النصائح التي يمكن اتباعها للتخلص من الغازات:

1- يمكن تقسيم وجبة الإفطار لحصص صغيرة تناول شوربة ثم السلطة ثم الطبق الرئيسي.

2- تجنب شرب المشروبات الغازية، خاصة بعد وجبة الإفطار لأنها سبب رئيسي في عملية الانتفاخ.

3- ابتعد عن الأطعمة التي من الممكن أن تسبب لك الانتفاخ مثل الأطعمة الدسمة والمقلية والحارة.

4- تناول الطعام ببطء أُثناء وجبة الإفطار، خاصة بعد ساعات طويلة من الصيام وعدم دخول الأكل المعدة مباشرة وبشكل سريع.

5- تناول الماء بكثر ضرورة شرب الماء كثيرًا من 8 -9 أكواب.

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