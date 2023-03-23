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خدمة جديدة لتعريف المصلين بأماكن الازدحام في المسجد النبوي

خدمة جديدة لتعريف المصلين بأماكن الازدحام في المسجد النبوي

خدمة جديدة لتعريف المصلين بأماكن الازدحام في المسجد النبوي
٠٣:٠٥:٤٨ م، الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أتاحت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، خدمة تقنية لتعريف المصلين بنقاط الازدحام في المسجد النبوي خلال أوقات الصلوات والإفطار.

وتهدف خدمة “حالة إشغال المصليات في المسجد النبوي” المتاحة باللغات العربية والإنجليزية والأوردية إلى تعريف المصلين بحالة ازدحام المصليات في المسجد النبوي وساحاته قبل القدوم للصلاة.

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الطاقة الاستيعابية في الأماكن المخصصة للصلاة

وتقوم بالتأكد بشكل لحظي من الطاقة الاستيعابية في الأماكن المخصصة للصلاة في 12 موقعًا داخل المسجد النبوي.

علاوة على التوسعات الشرقية والغربية والشمالية, وللنساء في الجهات الشرقية والغربية داخل المسجد.

وكذا في الساحات الشرقية والغربية والشمالية, والساحات الغربية الجديدة، وفي السطح.

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طريقة استخدام الخدمة

تظهر الخدمة المتاحة عبر الرابط (اضغط هنا) للمستفيد حالة إشغال المصليات بأربعة ألوان تظهر حالة الإشغال بين متاح أو مزدحم أو ممتلئ أو غير متاح؟.

ومن شأن الخدمة أن تعزّز جهود تنظيم الحشود قبل وبعد انقضاء الصلوات، وانسيابية دخول وخروج المصلين في أرجاء المسجد النبوي والساحات، وتفعيل الخطط التشغيلية الميدانية لتنظيم الحشود خلال أوقات الذروة.

وتجسّد الخدمة الإلكترونية جانبًا من المبادرات التي هُيّئت لخدمة المصلين والزائرين وتسهيل وصولهم إلى الحرمين الشريفين, وإشراكهم في تفعيل منظومة الخدمات المقدمة خلال شهر رمضان المبارك.

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