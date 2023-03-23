الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
طرائف رمضانية.. القاضي و”المتنطع” ورؤية هلال رمضان!
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طرائف رمضانية.. القاضي و”المتنطع” ورؤية هلال رمضان!

طرائف رمضانية.. القاضي و”المتنطع” ورؤية هلال رمضان!

طرائف رمضانية.. القاضي و”المتنطع” ورؤية هلال رمضان!
٠٣:٢١:٤٤ م، الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كان الولاة في ما مضى يمنحون جائزة مالية لأول شخص يأتى ببشرى استطلاع هلال شهر رمضان..

فجاء رجل متنطع إلى الفقيه والقاضي حسين فقال له: “يا فضيلة القاضي… لا داعي لاستطلاع رؤية الهلال، فلقد رأيت النبي في منامي آنفا وقال لي: إن هذه الليلة هي ليلة أول يوم في رمضان..

فقال له القاضي الحصيف: يا هذا، إن النبي محمدًا الذي تزعم أنك رأيته في منامك قد رآه صحابته في اليقظة، ومع ذلك فإنه قال لهم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته (أي الهلال)، أفيزورك في منامك ليقول لك صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي في المنام؟.

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الكلمات الدلالية:
القاضي رؤية النبي في المنام رؤية هلال رمضان طرائف رمضانية

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