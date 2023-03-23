أثناء الرضاعة.. هذه العلامة دليل على إصابة طفلك بالسمنة

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اكنشفت دراسة علامة مبكرة على إصابة الأطفال الرضع، بالسمنة في المستقبل، وذلك من خلال طريقتهم في “المص” أثناء الرضاعة.

واستخدم الباحثون من جامعة ميتشيجان بقيادة طبيبة الأطفال الدكتورة جولي لومينج، زجاجات ذكية للأطفال في عمر أربعة أشهر، لمراقبة سلوكهم أثناء التغذية.

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خطر السمنة في المستقبل

ويمكن أن يوفر ذلك وسيلة جديدة لتحديد الأطفال المعرضين لخطر السمنة في المستقبل، وتحسين النتائج الصحية.

وقالت لومينج: “القدرة على تحديد عوامل الخطر للسمنة في سن مبكرة جدًا يمكن أن تعني نتائج صحية أفضل للطفل أثناء نموه”، وفقًا لصحيفة “إكسبريس”.

وأضافت: “يمكن أن يكون أسلوب مص الطفل من الرضّاعة ذا قيمة في عدد من التطبيقات بدءًا من التنبؤ بالسمنة وحتى التوافق مع سلوكيات الرضاعة التي أبلغ عنها الوالدان، والتي تم عرضها أيضًا في دراستنا”.

وتابعت: “يوفر البحث أيضًا طريقًا للعمل المستقبلي الساعي إلى فهم المؤشرات البيولوجية أو البيئية لهذه الملفات الشخصية لتحديد الجدول الزمني الذي يتم تطويره بناءً عليه”.

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ماذا أظهرت النتائج؟

وفي الدراسة، التي نشرتها دورية “أبيتيت”، قام فريق البحث بتجنيد 114 زوجًا من الأمهات وأطفالهن في عمر أربعة أشهر.

ومنح لكل طفل “زجاجة ذكية” خاصة لاستخدامها، قادرة على قياس معايير مختلفة لأسلوب مص الرضيع – مثل تواتر المص، والنعومة.

وخضع الأطفال للوزن أثناء التقييم الأولي لأسلوب المص – ثم مرة أخرى في عمر 12 شهرًا.

وأكملت الأمهات أيضًا استبيانات حول عادات تغذية أطفالهن. وبناءً على البيانات التي تم جمعها بواسطة الزجاجات الذكية،

حدد الفريق ثلاثة طرق مصّ – “قوي” (51 بالمائة من الأطفال)، “قادر” (28 بالمائة) و”مهل” (21 بالمائة).

وتوصل إلى أن الأطفال من الفئة الأول مص “قوي” اكتسبوا وزنًا أكبر بشكل ملحوظ خلال فترة الدراسة من أولئك الذين يتبعون نهجًا “مريحًا” في الرضاعة من الزجاجة.

وكتب الفريق: “قد تساعد خصائص مص الرضع في التنبؤ بأي الأطفال قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسمنة. وبالتالي، فإن المص يستحق المزيد من التحقيق”.