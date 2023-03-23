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في أول أيام رمضان.. هؤلاء أول الناس فطرًا في المملكة
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في أول أيام رمضان.. هؤلاء أول الناس فطرًا في المملكة

في أول أيام رمضان.. هؤلاء أول الناس فطرًا في المملكة

في أول أيام رمضان.. هؤلاء أول الناس فطرًا في المملكة
٠٢:٢٩:٢٥ م، الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس أ.د. عبد الله المسند عن أول الناس فطرًا في المملكة وفقًا لليوم الأول من رمضان.

سكان منفذ أم الزمول أول الناس فطرًا

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه وفقاً لليوم الأول من رمضان 1444، فإن أول الناس فطراً في المملكة السكان في منفذ أم الزمول.

وأضاف أن أهالي منفذ أم الزمول جنوب شرقي الربع الخالي هم أول الناس فطرًا عند الساعة 05:30مساءً.

سكان رأس الشيخ حميد آخر من يفطرون

وأشار إلى أنه في المقابل فإن آخر الناس في شبه جزيرة فطرًا هم سكان رأس الشيخ حميد حيث يفطرون عند 06:54م شمال غربي المملكة.

ولفت إلى أن المسافة بين الجهتين تبلغ2200كم أفقيًا، بفارق يبلغ نحو 01:24 بين جنوب شرقي المملكة، وشمال غربها.

وتابع: “بعبارة أخرى أم الزمول يصلون العشاء في الوقت الذي رأس الشيخ حميد يصلون المغرب، والحمد لله الذي وهب لنا هذه المساحة الشاسعة الواسعة”.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول الأمطار الرعدية والعواصف الترابية التي تؤثر على معظم مناطق المملكة.

ضرورة الابتعاد عن هذه الأماكن

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني عـلى ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية والسدود، والالتزام بالتعليمات المعلنة.

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أخبار السعودية أول الناس فطرًا الربع الخالي المسند رأس الشيخ حميد رمضان شهر رمضان منفذ أم الزمول

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