4 نصائح لعلاج الصداع في أول أيام رمضان

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عادة ما يصاب العديد من الصائمين بالصداع في أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك، وخاصة قبل الإفطار، مما يحدث توترًا وقلقًا كبيرين؛ لأنه لا يمكنك خلال النهار تناول أي دواء لتخفيف الألم.

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أسباب الصداع في رمضان

فما أسباب الإصابة بالصداع في رمضان؟ وكيف يمكن التخلص منه، ومواصلة صيامه في أفضل حالة صحية؟

أوضح الدكتور فرحات فضلون أن الصداع والعطش من الظواهر الأكثر انتشارًا لدى الصائمين في بداية شهر رمضان، وهما أمران طبيعيان، يشعر بهما الصائم بسبب الانتقال من الحياة الاعتيادية إلى مرحلة الصوم.

وذلك بسبب بعض العوامل والتغييرات التي ترافق بدء الصوم. ويمكن معالجتهما بطرق بسيطة وسهلة التطبيق بفضل اتباع نظام غذائي دقيق يجنبنا هذه الشكوى.

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4 نصائح لعلاج الصّداع

ونصح الدكتور فضلون الصائمين بـ4 نصائح مهمة، وهي:

1 – ضرورة تناول الطعام الصّحي والمتوازن، الذي يجب أن يحتوي على البروتينات والدّهون الصّحية وكمية كافية من الكربوهيدرات والسّكر والنشويات.

2 – الحرص على شرب الماء بمقدار 10 أكواب على الأقل، إلى جانب السوائل الصحية بكمية كافية خلال وجبتي الإفطار والسّحور.

3 – عدم إهمال وجبة السحور، كونها ضرورية جداً بالنسبة للصائم حيث تمد الجسم بالطاقة التي يحتاج إليها خلال ساعات الصوم الطويلة.

4 – ضرورة النوم لعدد ساعات كاف، والأفضل ألا تقل عن 7 ساعات يومياً حتى يتفادى الصائم الأرق والإجهاد.

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التخلص من الشعور بالعطش

أما عن إحساس الصائم المستمر بالعطش في رمضان، فيقول الدكتور فضلون إن ارتفاع درجة الحرارة وبعض العادات الغذائية الخاطئة يلعبان دورًا كبيرًا في الإحساس بالعطش.

وبالتالي يجب اتباع نصائح دقيقة حتى نتغلب على هذا الإحساس بالعطش أثناء ساعات الصيام، ومن ذلك:

– تناول الخضراوات والفواكه الطازجة، والأغذية التي تحتوي على كميات جيدة من الماء والألياف حتى تمكث فترة طويلة في الأمعاء.

– شرب الماء على فترات متقطعة من الليل.

– تفادي الأكلات والأغذية المالحة والمخللات والأجبان المالحة، موضحًا بأن هذه الأغذية تزيد من حاجة الجسم إلى الماء وبالتالي تتسبب في الإحساس بالعطش.