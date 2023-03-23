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لماذا نفطر على التمر؟ .. فوائد غذائية تعرفها لأول مرة
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لماذا نفطر على التمر؟ .. فوائد غذائية تعرفها لأول مرة

لماذا نفطر على التمر؟ .. فوائد غذائية تعرفها لأول مرة

لماذا نفطر على التمر؟ .. فوائد غذائية تعرفها لأول مرة
٠٢:١١:٣٦ م، الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

من أهم السنن المستحبة والتي كان يحرص عليها النبي عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان، هي الإفطار على التمر.

إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد فالماء فإنه طهور”.

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم  يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من الماء.

الحكمة من بدء الإفطار بالتمر وليس الماء

وحسب صفحة “فوائد غذائية”، فإن هناك عاملان متوفران في الرطب والتمر يجعلانهما في أولويات إفطار الصائم، وهما:

أن الرطب يحتوي على نسبة عالية من السكريات الأحادية والثنائية الجلوكوز والسكروز بما لا يقل عن ربع إلى نصف وزن الحبة الواحدة من الرطب.

ويحتوى التمر على 65-70% ماء، ونسبة بسيطة من الألياف والبروتينات، ونسبة زهيدة جداً من الدهنيات النباتية.

فوائد صحية كثيرة للتمر والرطب

1 – ﺳﻬﻠﺔ ﺍﻟﻬﻀﻢ.

2 – ﻳﻘﻮﻱ ﺍﻟﻜﺒﺪ ﻭﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﺍﻟﺪﻡ.

3 – ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻤﺮ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺒﺪ .

4 – ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜُّﻞ، ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﺮ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻡ ﻓﻲ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺩﻗﺎﺋﻖ.

 ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻳﺘﻨﺒّﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﺸِﺒَﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺠملة ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ، ﻓﻴﺸﻌﺮ ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺑﺎﻻكتفاء ﻭﺍﻟﺸﺒﻊ، حيث ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻧﻘﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﺠﻮﻉ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺏ.

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