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العظمى 33 والصغرى 8.. درجات الحرارة المسجلة في أول أيام رمضان

العظمى 33 والصغرى 8.. درجات الحرارة المسجلة في أول أيام رمضان

العظمى 33 والصغرى 8.. درجات الحرارة المسجلة في أول أيام رمضان
٠١:٤٨:٠٩ م، الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه يتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

* درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 33 درجة في مكة المكرمة.

كما سجل 32 درجة في المدينة المنورة وشرورة وجازان و31 درجة في القنفذة وينبع.

وأكد أنه تم تسجيل 30 درجة في جدة و 26 درجة في الرياض، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة وأبها 21 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

 – طريف والباحة وأبها 8 درجات مئوية.

 – الطائف 9 درجات.

– القريات وعرعر وحائل 10 درجات.

– ورفحاء 11 درجة مئوية.

– المجمعة وحفر الباطن وبيشة والدهناء والصمان والتنهات والدوادمي وبريدة وتبوك 12 درجة.

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وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد طقسًا مستقرًا وسماءً صحوًا إلى غائم جزئيًا على معظم المناطق.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول الأمطار الرعدية والعواصف الترابية التي تؤثر على معظم مناطق المملكة.

ضرورة الابتعاد عن هذه الأماكن

وشـددت المديرية العامة للدفاع المدني عـلى ضرورة الابتعاد عــن أماكن تجمُّع السـيول والمسـتنقعات المائية والأودية والسدود، والالتزام بالتعليمات المعلنة.

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