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“الذهب” يصعد في المعاملات الفورية مع تراجع “الدولار”
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“الذهب” يصعد في المعاملات الفورية مع تراجع “الدولار”

“الذهب” يصعد في المعاملات الفورية مع تراجع “الدولار”

“الذهب” يصعد في المعاملات الفورية مع تراجع “الدولار”
٠٢:١٧:٥٨ م، الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار الذهب اليوم ارتفاعًا جديدًا في السوق الفورية بنسبة 0.4 في المئة إلى 1976.80 دولار للأوقية “الأونصة” بحلول الساعة “09:10” بتوقيت جرينتش.

كما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.5 في المئة إلى 1979.20 دولار، في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر الدولار 0.2 في المئة ما يزيد جاذبية الذهب للمشترين بالعملات الأخرى، بحسب “رويترز”.

تجاوز 2000 دولار للأوقية

وكان الذهب سجل يوم الإثنين الماضي أعلى مستوى في عام متجاوزا 2000 دولار للأوقية مع تزايد الطلب عليه بوصفه ملاذًا آمنًا إثر اضطرابات القطاع المصرفي إلا أنه تخلى عن بعض مكاسبه بعد صفقة إنقاذ بنك كريدي سويس.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في السوق الفورية 0.8 في المئة إلى 22.85 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 1.1 في المئة إلى 988.23 دولار، وصعد البلاديوم 0.9 في المئة إلى 1464.01 دولار.

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