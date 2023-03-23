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بد التسجيل للاعتكاف بالمسجد الحرام خلال العشر الأواخر من رمضان

بد التسجيل للاعتكاف بالمسجد الحرام خلال العشر الأواخر من رمضان

بد التسجيل للاعتكاف بالمسجد الحرام خلال العشر الأواخر من رمضان
٠١:٣٩:٣٨ م، الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأربعاء، عن البدء في استقبال الراغبين في التسجيل في خدمة الاعتكاف بالمسجد الحرام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الرئاسة أن التسجيل ينتهي عند اكتمال العدد المسموح به، حيث يكون التسجيل عبر تطبيق ” نُسك”.

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مواقع لاستقبال قرابة  2.500 معتكف

يُذكر أن رئاسة شؤون الحرمين جهزت مواقع للاعتكاف لاستقبال قرابة ( 2,500 ) معتكف وفق الخطة التشغيلية لموسم رمضان المبارك لهذا العام.

كما هيأت بدروم توسعة الملك فهد “للرجال”، والمصليات الخلفية والوسطية بالدور الأول في التوسعة السعودية الثالثة “للرجال والنساء”.

وتعمل على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمعتكفين في المسجد الحرام بدءاً من دخولهم وحتى خروجهم.

الاعتكاف سنة نبوية

ويعد الاعتكاف سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : “أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده”.

وعنها رضي الله عنها قالت: “كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله”.
الكلمات الدلالية:
التسجيل للاعتكاف بالمسجد الحرام الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي العشر الأواخر من رمضان سنة الاعتكاف شهر رمضان

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