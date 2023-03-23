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تستمر عدة أيام.. خبير طقس يتوقع أجواءً باردة وحالة مطرية على هذه المناطق

تستمر عدة أيام.. خبير طقس يتوقع أجواءً باردة وحالة مطرية على هذه المناطق

تستمر عدة أيام.. خبير طقس يتوقع أجواءً باردة وحالة مطرية على هذه المناطق
٠١:٤٦:٢٩ م، الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أجواءً باردة على معظم مناطق المملكة عدا الساحل الأوسط والجنوبي من البحر الأحمر.

طقس نهاية هذا الأسبوع

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه يتوقع نهاية هذا الأسبوع حالة ممطرة، وهي الحالة الممطرة الخامسة عشر منذ دخول موسم الأمطار.

وأضاف أن بداية الحالة المتوقعة تكون على المناطق الشمالية ثم الغربية فالجنوبية والوسطى فالشرقية، وأنه متوقع استمرارها عدة أيام.

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وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد طقسًا مستقرًا وسماءً صحوًا إلى غائم جزئيًا على معظم مناطق المملكة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول الأمطار الرعدية والعواصف الترابية التي تؤثر على معظم مناطق المملكة.

التحذير من أمطار تبدأ غدًا وحتى الاثنين

وأشارت المديرية العامة إلى أنه التحذير يكون ابتداءً من يوم غد الجمعة وحتى الاثنين المقبل.

أمطار غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول

وأكدت أنه بناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد ستتأثر مناطق مختلفة بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول ورياح هابطة نشطة السرعة.

الحالة المطرية المتوقعة على هذه المناطق

وبين أن الحالة تشمل العاصمة المقدسة ومناطق عسير والباحة وجازان ونجران والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والقصيم والشرقية.

ضـرورة الابتعـاد عن هذه الأماكن

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضـرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعـات المائية والأودية والسدود، والالتزام بالتعليمات المعلنة.

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