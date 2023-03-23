في أول أيام رمضان.. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

تواصل – واس:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شابٍ فلسطيني صباح أول أيام رمضان، برصاص قوات الاحتلال بالضفة الغربية.

وأوضحت أن قوات الاحتلال اقتحمت، اليوم الخميس، عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم بالضفة الغربية.

وأكدت أن الشهيد في العشرينيات من العمر، وأصيب بعدةِ رصاصاتٍ في الرأس والأطراف السفلية، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 90 شهيداً.

الاحتلال يعتقل 11 مواطنًا من الضفة

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 11 فلسطينيًا خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية، بينهم شاب جريح.

عشرات المستوطنين يقتحمون “الأقصى”

وحسب وكالة “وفا”، فقد اقتحم عشرات المستوطنين، أول أيام شهر رمضان المبارك، باحات المسجد الأقصى.

وأضافت أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، في باحات المسجد.

كما قامت شرطة الاحتلال بحماية مجموعات المستوطنين إلى حين انتهاء اقتحامهم، كما تمركزت عناصرها قرب أبواب الأقصى وفرضت قيودا على المصلين وفتشتهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

الاحتلال يغلق طرقًا إستراتيجية مهمة

في الوقت نفسه، أغلقت قوات الاحتلال بعض الطرق الإستراتيجية بالسواتر الترابية، علما أن المواطنين يستخدمون هذه الطرق بشكل يومي للوصول إلى أراضيهم في سهل البقيعة وفي المنطقة الشرقية من عاطوف والرأس الأحمر.

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