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6 نصائح من “سعود الطبية” لتجنب الجوع والعطش في رمضان
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6 نصائح من “سعود الطبية” لتجنب الجوع والعطش في رمضان

6 نصائح من “سعود الطبية” لتجنب الجوع والعطش في رمضان

6 نصائح من “سعود الطبية” لتجنب الجوع والعطش في رمضان
١٢:٥٥:٣١ م، الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

قدمت مدينة الملك سعود الطبية عدة نصائح لتجنب الجوع والعطش خلال الصيام في رمضان، والتي كان من أهمها:

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6 نصاح لتجنب الجوع والعطش في رمضان 

1 – تناول الفواكه والخضراوات كونها غنية بالألياف ولاحتوائها على كميات كبيرة من الماء والفيتامينات والعناصر الغذائية التي تساعد على تنظيم السوائل في الجسم وتحد من العطش مثل البوتاسيوم الموجود في التمر والموز.

2 – تناول الأغذية التي تساعد في الشعور بالشبع لمدة أطول مثل النشويات المعقدة كالشوفان والخبز الأسمر والنخالة، خاصة عند السحور، مقارنة بالنشويات البسيطة سريعة الامتصاص كالحلويات والعصائر.

3 – الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحم والسمك والدجاج والأجبان والألبان.

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تقليل البهارات والأملاح

4 – تقليل البهارات والملح والمخللات التي تصيب بالعطش، لأن الأملاح الزائدة تعمل على احتباس الماء في الجسم مما يؤثر على ضغط الدم والقلب ونشاط الجسم.

5 – الابتعاد قدر الإمكان عن الدهون والمقليات واستبدال عملية القلي بالشوي، لأن كمية الدهون الزائدة تؤثر على نشاط الجسم وتزيد من الوزن وتؤثر على ضغط الدم.

6 – لا تشرب كميات كبيرة من الماء قبل موعد الإمساك بدقائق؛ فهذه عادة غير صحية، لأن هذه الطريقة من شأنها أن تُفقد بسرعة في البول دون الاستفادة منها في اليوم التالي، كما تؤدي إلى اضطرابات في المعدة، لذا فالطريقة الأصح تكمن في تقسيم شرب هذه الكمية من الماء بين الإفطار والسحور.

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