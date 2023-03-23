هاشتاق “شهرك الفضيل” يتصدر الترند.. ومغردون: “ارزقنا الطاعة وحُسن العبادة”

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “شهرك الفضيل” ترند موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في أول أيام الشهر الفضيل.

وحرص عدد كبير من المغردين على التغريد بأدعية مؤثرة سواء لهم أو لذويهم المتوفيين.

كما حرصوا على التذكير بفضل صيام شهر رمضان، وأهمية القيام والإكثار من العبادات التي تزيد الصلة بين العبد وربه.

الشهر الفضيل

وقال أحد المغردين: “اللهم لك الحمد أن بلغتنا شهرك الفضيل، ونسألك أن تعيننا على صيامه وقيامه، وأن تكتبنا فيه من المقبولين.

وتابعت مغردة: “اللهم أعنّا على صيام شهرك الفضيل، واجعلنا ممن نظرت إليهم فرحمتهم وسمعت دعاءهم فأجبته”.

وأضاف مغرد: “اللهم إني أسالك حُسن الصيام وحُسن الختام ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان، اللهم اجعلنا ممن تدركهم الرحمة ثم المغفرة ثم العتق من النار “.

شهر خير

وتابع مغرد آخر: “اللهم في أول يوم من شهرك الفضيل اشف وطهر جسد أبي واسكب عليه أنهارًا من الراحة والعافية”.

وعبر مغرد عن فرحه بقدوم رمضان، قائلا: “يارب العالمين أسألك أن ترزقني الطاقة والعزم على طاعتك، والقيام لوجهك الكريم في شهرك الفضيل، ولا تصرفني عن عبادتك يا مجيب الدعاء”.

وأضاف: “ربنا بقدوم شهر رمضان اشرح لنا صدورنا، ووفقنا لعبادتك حق العبادة، واجعل هذا الشهر شهر خير وطيبات وبركات علينا يا أرحم الراحمين”.

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