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“شؤون الحرمين” تستخدم تقنيات الذكاء الصناعي لتسهيل أداء ضيوف الرحمن لمناسكهم
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“شؤون الحرمين” تستخدم تقنيات الذكاء الصناعي لتسهيل أداء ضيوف الرحمن لمناسكهم

“شؤون الحرمين” تستخدم تقنيات الذكاء الصناعي لتسهيل أداء ضيوف الرحمن لمناسكهم

“شؤون الحرمين” تستخدم تقنيات الذكاء الصناعي لتسهيل أداء ضيوف الرحمن لمناسكهم
١٢:٥١:٢١ م، الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنها بدأت في استخدام تقنيات الذكاء الصناعي على طلبات زوار وعمار بيت الله الحرام.

أداء المناسك لضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة

وأوضحت وكالة الشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، أنها جاهزة بجميع الخدمات لتسهيل أداء المناسك لضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة.

خطط منهجية ومدروسة مستمدة من أحدث الدراسات

وأضافت أن الخطط التطويرية الشاملة لمنظومة خدمات الحرمين الشريفين تأتي وفق خطط منهجية ومدروسة مستمدة من أحدث الدراسات والمواصفات الخدمية العالمية.

تسخير الإمكانات البشرية والمعدات الآلية

وأكدت أنها تعمل على تسخير الإمكانات البشرية والمعدات الآلية لتهيئة منظومة خدمية متكاملة تلبي رغبات المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان.

توفير المنصات والتطبيقات الرقمية

وأفاد أنها وفرت العديد من المنصات والتطبيقات الرقمية ومن أبرزها:

1 – بوابة الرئاسة الرقمية والتي تحتوي على العديد من الخدمات التقنية.

2 – منصة الخدمات الرقمية والتي تحوي العديد من الخدمات الرقمية تحت منصة واحدة تخدم جميع زوار وقاصدي الحرمين من:

– حجز سفر الإفطار.

– خدمات طلبات الاعتكاف.

– رفع البلاغات وطلب مطوف وطلب عربات.

–  ومعظم خدمات الرقمية التي تسهم في إثراء تجربة الزائر والمعتمر والارتقاء بجودة الأعمال المقدمة.

وأشارت إلي وجود العديد من التطبيقات الرقمية كتطبيق لوامع الأذكار الجامع للأذكار والأدعية من القرآن الكريم، والسنة النبوية وتطبيق مصحف الحرمين الذي يعرض نسخة عالية الدقَّة.

منصة منارة الحرمين

ولفتت إلى أنه تم توفير منصة منارة الحرمين التي تهدف إلى إثراء التجربة الرقمية الدينية للحرمين الشريفين وتجويدها بما يسهم في تكامل منظومة الخدمات الرقمية.

توافر الروبوتات الذكية

ونوهت إلى توافر الروبوتات الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي داخل المسجد الحرام والتي لا تحتاج لأي تدخل بشري، منها روبوتات للتعقيم والتطهير.

روبوتات توجيهية لخدمة الزوار والمعتمرين

وأكدت وجود روبوتات توجيهية تعمل على توجيه الزوار والمعتمرين بكيفية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة على السائلين مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات العالمية والتواصل مع المشايخ.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أداء المناسك الروبوتات الذكية تطبيقات تقنيات الذكاء الصناعي رمضان شؤون الحرمين ضيوف الرحمن

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