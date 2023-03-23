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اللهم اجعلنا فائزين برضاك.. هاشتاق “حسن الصيام” في صدارة ترندات المملكة

اللهم اجعلنا فائزين برضاك.. هاشتاق “حسن الصيام” في صدارة ترندات المملكة

اللهم اجعلنا فائزين برضاك.. هاشتاق “حسن الصيام” في صدارة ترندات المملكة
٠١:٠٦:٤٨ م، الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

احتل هاشتاق “حسن الصيام”، مركزًا متقدمًا في قائمة الترندات الأكثر تداولاً في المملكة، صباح اليوم الخميس، تزامًا مع بداية شهر رمضان الكريم.

وحث المغردون تحت هذا الترند على عقد العزم على اغتنـامِه وعمارة أوقاته بالطاعه، فما الحياة إلا أنفَاس مَـعدودة وآجال محدودة.

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دعوات المغردين

وانهالت دعوات المغردين، سائلين الله تعالى أن يعينهم على صيام رمضان على أكمل وجه، وأن يكتبهم الله عنده من المقبولين في شهر الرحمات والمغفرة.

ومن ذلك:

اللهم إنا نسألك حسن الصيام وحسن الختام، ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان، واجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

أللهم كما بلغتنا رمضان يا الله، نسألك أن تغير حالنا إلى أحسنه، وتطهر قلوبنا، ولا تقطعنا عن ساحات عفوكَ في عُسرنا ويُسرنا.

اللهم إني أسالك حُسن الصيام وحُسن الختام ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان، اللهم اجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

اللهم اجعل رمضان هذا العام خاتمة لكل أحزاننا، وبداية لكل أفراحنا..

واجعلنا مقبولين بكرمك، مكفولين بذكرك، مشمولين بعفوك، الفائزين برضاك.

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