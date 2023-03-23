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سارع بالتقديم.. الهيئة الملكية تطرح وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن
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سارع بالتقديم.. الهيئة الملكية تطرح وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن

سارع بالتقديم.. الهيئة الملكية تطرح وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن

سارع بالتقديم.. الهيئة الملكية تطرح وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن
١٢:٤٧:٠١ م، الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن طرح وظائف شاغرة للمواطنين في عدّة مجالات، للعمل في عدّة مدن وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

1 – مسئول الجودة.

2 – طبيب مقيم -طوارىء.

3 – طبيبة مقيمة – نساء / توليد.

4 – طبيب مقيم -عناية مركزة.

5 – طبيب مقيم – عظام.

6 – طبيب مقيم – طب الأسرة والمجتمع.

7 – مقيم – الطب المهني.

8 – طبيب مقيم – جراحة.

9 – طبيب مقيم – باطنة.

10 – أخصائى – الغدد الصماء والسكر.

11 – والمزيد …

طريقة التقديم

أوضحت الهيئة أن التقديم متاح على الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 23 مارس 2023م.

 للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة سبارك; بعدة مدن

 

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