سارع بالتقديم.. الهيئة الملكية تطرح وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن

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أعلنت الهيئة الملكية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن طرح وظائف شاغرة للمواطنين في عدّة مجالات، للعمل في عدّة مدن وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

1 – مسئول الجودة.

2 – طبيب مقيم -طوارىء.

3 – طبيبة مقيمة – نساء / توليد.

4 – طبيب مقيم -عناية مركزة.

5 – طبيب مقيم – عظام.

6 – طبيب مقيم – طب الأسرة والمجتمع.

7 – مقيم – الطب المهني.

8 – طبيب مقيم – جراحة.

9 – طبيب مقيم – باطنة.

10 – أخصائى – الغدد الصماء والسكر.

11 – والمزيد …

طريقة التقديم

أوضحت الهيئة أن التقديم متاح على الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 23 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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