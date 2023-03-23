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بالفيديو.. “الخثلان” يوضح صحة الصوم في حالات الإغماء والتخدير

بالفيديو.. “الخثلان” يوضح صحة الصوم في حالات الإغماء والتخدير

بالفيديو.. “الخثلان” يوضح صحة الصوم في حالات الإغماء والتخدير
١٢:٣٨:٠٧ م، الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف أستاذ الشريعة ورئيس الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم صوم المغمى عليه، وحالات التخدير للصائم في رمضان.

حكم صيام المغمى عليه

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن المغمى عليه إذا فاق في جزء من النهار فصومه صحيح.

حكم الصوم حال عمليات التخدير

وأضاف أنه بالنسبة للتخدير أيضًا، فإنه إذا كانت عمليات التخدير في جزء من النهار فلا يضر، ويكون الصيام معها صحيحًا.

وأكد في الوقت نفسه، أنه لا بأس أن يُهنِّئَ المسلمُ أخاه المسلمَ بقدوم شهر رمضان.

الأصل في العادات الحِلُّ والإباحة

ونوه إلى أن التَّهنئةَ من العادات، والأصل في العادات الحِلُّ والإباحة، والمسلم يُهنَأُ بما يَسرُّهُ.

المسلم يُسرُّ ويغتبطُ بنعمة الله عليه

وأضاف أنه لا شك أنَّ المسلمَ يُسرُّ ويغتبطُ بنعمة الله عليه ببلوغ هذا الشَّهر المبارك، بأن الله تعالى أنعم عليه وبلغه شهر رمضان.

وأكد أن التهنئة بقدوم رمضان هي كالتهنئة بالعيد، والزواج وقدوم مولود، فلا بأس أن يُهنئ المسلم أقرباءه وأصدقاءه وأهله وجيرانه.

وأشار إلى أنه ربما يكون هذا مستحب في حق من يكون له عليك حق واجب، كالوالدين، وأن هذا يدخل في باب بر الوالدين.

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الكلمات الدلالية:
التخدير التهنئة بشر رمضان الخثلان سعد الخثلان صوم المغمى عليه

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