تنويه جديد من “التأمينات” حول موعد صرف معاشات شهر رمضان

تواصل – فريق التحرير:

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف المعاشات في شهر رمضان.

وأعلنت في حسابها الرسمي عبر موقع “تويتر”، أنه “يتم صرف المعاشات يوم 25 من كل شهر ميلادي لمستفيدي أنظمة التقاعد، ويوم 1 من الشهر الميلادي لمستفيدي نظام التأمينات”.

ويوافق 25 مارس، السبت الثالث من شهر رمضان، بينما يوافق الأول من إبريل، السبت العاشر من رمضان.

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صرف معاش التقاعد

ووفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإنه يحق للمشترك طلب صرف معاش التقاعد إذا توافرت لديه الشروط التالية:

-بلوغ المشترك سن الستين أو تجاوزها.

-التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.

-أن تكون له مدة اشتراك في النظام لا تقل عن 120 شهرًا، أو 60 شهرًا على الأقل مع إضافة مدة اعتبارية “مكملة” لـ 120 شهرًا عند بلوغ سن الستين.

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ويطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على السعوديين فقط، ونسبة الاشتراك فيه (18%) من الأجر، يدفع صاحب العمل نسبة (9%) ويدفع المشترك نسبة (9%). يصرف المعاش في حالات التقاعد، العجز، والوفاة.