حدث في مثل هذا اليوم.. فتح الأندلس وبداية تاريخ جديد لأوروبا

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يحكي رمضان دومًا انتصارات وأمجاد المسلمين الأوائل التي رسخت دعائم الفتوحات الإسلامية التي انطلقت لنشر دين الله لكل الدنيا.

في مثل هذا اليوم كان فتح الأندلس

وفي مثل هذا اليوم كان فتح الأندلس وهو أحد الفتوحات الإسلامية في رمضان شهر الفتوحات والانتصارات.

فتح عظيم من فتوحات شهر رمضان

وحسب موقع “قصة الإسلام”، فلم يمض القرن الإسلامي الأول حتى كان فتح عظيم من فتوحات شهر رمضان الكريم.

كيف كان فتح الأندلس ؟

وفي الأول من رمضان، بعث موسى بن نصير إلى الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك يستأذنه في فتح هذه البلاد وواصفًا له مكانتها.

وأمر الوليد بن عبد الملك، بن نصير بإرسال سرية صغيرة تختبر تلك البلاد؛ كي لا يقع المسلمون في مأزق في تلك البلاد.

وأرسل موسى سرية من جيش المسلمين إلى الأندلس في خمسمائة جندي وكان ذلك في رمضان سنة إحدى وتسعين للهجرة.

وشن المسلمون غارات على الساحل غنموا فيها مغانم كثيرة، ثم رجعوا إلى موسى بن نصير بما حصلوا عليه في تلك المعارك.

نور العلم وحضارة الإسلام

هكذا فتحت الأندلس، فتحت بدماء الشهداء الأبرار، ونقل المسلمون بلاد الأندلس من التخلف والجهل إلى نور العلم .

وصارت الأندلس رمزًا لحضارة الإسلام من العلم والتقدم، في ذات الوقت الذي كانت مدن أوربا في ظلام دامس من تخلف وجهل.

وحسب شبكة “الألوكة”، فقد كان فتح الإسلام لأسبانيا فاتحة عصر جديد بزغ فيه النور، وأقيم فيه العدل، ونُشر العلم.

وفي عامين فقط وطدت سلطة المسلمين فيما بين البحر المتوسط وجبال البرنيه.

وكان هذا الفتح مُمهدًا لنهضة أوروبا من عصور ظلامها.

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