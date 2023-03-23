هاشتاق “أول يوم رمضان” يتصدر ترندات المملكة.. هذه أثمن 3 ساعات في اليوم

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “أول يوم رمضان”، قائمة الترندات في المملكة، صباح اليوم الخميس، تزامًا مع بداية شهر رمضان الكريم.

وتحت هذا الترند، كتب العديد من المغردين معربين عن أملهم في أن يكون شهر رمضان شهر خير وبركة على الجميع، وأن تتحقق أمنية كل شخص ورجاءً يتمناه لنفسه ولمن يحب.

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واستقبل المغردون قدوم شهر رمضان بالدعاء: “اللهم ارزقنا حسن استقباله وأعنّا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك وتقبل صالح أعمالنا واعفُ عنّا اجمعين”.

أثمن 3 ساعات في رمضان

وهناك من غرد عن أثمن ثلاث ساعات في رمضان، ودعا إلى استثمارها في وجوه الطاعة والتقرب إلى الله بصالح الأعمال.

وهذه الأوقات هي:

-الساعة الأولى: (أول ساعة من النهار – بعد صلاة الفجر)

يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة، ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة – هكذا قال – تامة”.

-الساعة الثانية: (آخر ساعة من النهار – قبل صلاة المغرب)

لحظات ثمينة ودقائق عظيمة وهي من أفضل أوقات الدعاء؛ لاستجابة الدعاء فيها.

-الساعة الثالثة: (السحر – وقت ما قبل الفجر)

من أفضل أوقات الدعاء والاستغفار لقوله تعالى “والمستغفرين بالأسحار”، لنزول الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا.

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