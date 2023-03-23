“تناسب جوالك”.. أفضل تطبيقات القرآن الكريم للمسلم في رمضان

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مع دخول شهر رمضان المبارك، يحتاج الصائم إلى كل ما يعينه على قضاء يومه في طاعة الله عز وجل.

ومنذ أول يوم من رمضان، وفي ظل التقدم التكنولوجي وانتشار أحدث أنواع الهواتف النقالة يكون أغلب الناس في حاجة لتحميل تطبيقات مناسبة للشهر.

ولأن رمضان هو شهر القرآن، وقراءة القرآن هي من أفضل العبادات، لذا يبحث الكثيرون عن أهم التطبيقات التي تُعين على طاعة الله في رمضان.

وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، انتشرت عدة تطبيقات للقرآن الكريم، والتي تناسب معظم الجولات والهواتف ويجد فيها الصائم نفعًا عظيمًا، ومن أبرزها:

تطبيقات المصاحف المتوفرة في الآيفون والأندرويد

1 – تطبيق القرآن العظيم

تطبيق يتميز بواجهاته الجميلة، وكذلك مراجعته من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف.

ويمتلك أكثر من 40 كتاب تفسير، وأكثر من 30 قارئ صوتي، بالإضافة لاحتوائه على شجرة قرآنية، يعمل على آندرويد وآيفون.

2 – تطبيق “آية”

من أشهر تطبيقات المصحف، يحتوي على واجهات سلسة وسهلة التنقل والاستخدام.

ويتميز بوجود تفسير وترجمة وكذلك القراءة الصوتية لعدد من القراء، ويعمل على آيفون وآندرويد

3 – تطبيق “القرآن الكريم”

هو أحد أقدم التطبيقات في المتاجر، والذي أنتجه بيت التمويل الكويتي.

ويتميز بأنه بالخط العثماني، ويتيح تغيير لون الخلفية وغيرها الكثير من المزايا، ويعمل على آيفون وآندرويد

4 – تطبيق “سورة”

ويعتبر واحدًا من أحدث التطبيقات للمصحف، واجهاته عالية الدقة.

ويتميز بإمكانية تفاعلك معه على مستوى السورة أو الآية أو حتى الكلمة، بالإضافة للمزايا الأخرى، ويعمل على الآيفون و الاندرويد.

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